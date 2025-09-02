0
4 часа
Новости

В России ввели новые ограничения в банках и повысили штрафы с 1 сентября

С сентября в России начали работать новые правила. Теперь за обычный поиск в сети можно получить взыскание, а снять много налички банк просто не позволит.
пальцы на клавиатуре ноутбука
©Imagen

По новым правилам, которые начали действовать с первого дня осени, обычный сёрфинг в интернете может больно ударить по вашему кошельку. Использование VPN для доступа к экстремистским материалам теперь карается штрафом от 3 до 5 тысяч рублей для обычных граждан. Это лишь часть большого пакета поправок, затронувших всех.

Ответственность за контент в сети ужесточили. Размещение рекламы на ресурсах, которые признаны нежелательными, стало табу. Наказание понесут и заказчик, и площадка, где крутился баннер. Для юридических лиц санкции достигают полумиллиона рублей.

Изменения коснулись и финансовых операций. Если банк заподозрит мошенничество, он может заморозить снятие ваших денег на двое суток. Сумма ограничена 50 тысячами в день. А тех, кто попал в специальную базу данных Центробанка, и вовсе сажают на диету — не больше 100 тысяч наличных рублей в месяц.

Получить кредит теперь не так просто. Финансовым организациям вменили обязательный «период охлаждения». У заёмщика есть от четырёх до сорока восьми часов, чтобы одуматься и расторгнуть договор без последствий. Это не касается ипотеки и автокредитов.

Автомобилистам тоже приготовили сюрпризы. Выросли госпошлины на получение прав и регистрацию машины. За отказ пропустить скорую с мигалками придётся заплатить до 10 тысяч. А за перевозку ребёнка в ненадёжном кресле — штраф в 3 тысячи рублей.

