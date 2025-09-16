В России ужесточили наказание за неправильно выброшенный мусор

Эксперт по ЖКХ предупредил: за мусор, выброшенный в неположенном месте, теперь грозят не только штрафы. За создание свалки можно получить реальный срок до двух лет.

Последствия небрежно брошенного мусора могут оказаться куда серьёзнее, чем кажется. Как пишет NEWS.ru со ссылкой на эксперта в сфере ЖКХ Дмитрия Бондаря, за это теперь можно не только получить штраф, но и лишиться свободы.

Самый суровый сценарий — до двух лет за решёткой. Такое наказание грозит тем, кто своим мусором создал несанкционированную свалку. Вдобавок к тюремному сроку нарушителя могут оштрафовать на 200 тысяч рублей.

Если выброшенные отходы нанесли вред экологии или чьему-то здоровью, но до стихийного полигона дело не дошло, наказание будет мягче. В этом случае придётся заплатить от пяти до семи тысяч рублей.

Для рецидивистов тоже есть свои санкции. Если человека в течение года повторно ловят за выбрасыванием мусора мимо урны, штраф вырастает. Вместо стандартного наказания придётся отдать уже от трёх до пяти тысяч рублей.