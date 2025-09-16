0
11 часов
Новости

В России ужесточили наказание за неправильно выброшенный мусор

Эксперт по ЖКХ предупредил: за мусор, выброшенный в неположенном месте, теперь грозят не только штрафы. За создание свалки можно получить реальный срок до двух лет.
мусор
©rutube

Последствия небрежно брошенного мусора могут оказаться куда серьёзнее, чем кажется. Как пишет NEWS.ru со ссылкой на эксперта в сфере ЖКХ Дмитрия Бондаря, за это теперь можно не только получить штраф, но и лишиться свободы.

Самый суровый сценарий — до двух лет за решёткой. Такое наказание грозит тем, кто своим мусором создал несанкционированную свалку. Вдобавок к тюремному сроку нарушителя могут оштрафовать на 200 тысяч рублей.

Если выброшенные отходы нанесли вред экологии или чьему-то здоровью, но до стихийного полигона дело не дошло, наказание будет мягче. В этом случае придётся заплатить от пяти до семи тысяч рублей.

Для рецидивистов тоже есть свои санкции. Если человека в течение года повторно ловят за выбрасыванием мусора мимо урны, штраф вырастает. Вместо стандартного наказания придётся отдать уже от трёх до пяти тысяч рублей.

Похожие записи
0
16.09.2025
Новости

В Башкирии ввели запрет на съемку прилетов БПЛА. За фото и видео с дронами теперь грозит крупный штраф

герб башкирии
В Башкирии ввели запрет на публикацию фото и видео с БПЛА. За распространение данных о прилётах и работе ПВО — штраф до 50 тысяч рублей.
0
15.09.2025
Дороги и транспорт

Российских автомобилистов начнут автоматически штрафовать за отсутствие ОСАГО

камера видеофиксация нарушений пдд
С 1 ноября камеры по всей России начнут автоматически вычислять водителей без полиса ОСАГО. Штрафы неизбежны, но оспорить ошибку будет просто.
-1
10.09.2025
Новости

Юрист напомнила о штрафах за поцелуи в общественных местах

поцелуй в общественном месте
Романтика в общественных местах может влететь в копеечку или даже обернуться арестом. Юристы напомнили, что слишком страстные поцелуи легко квалифицируются как мелкое хулиганство со всеми вытекающими.
0
02.09.2025
Новости

В России ввели новые ограничения в банках и повысили штрафы с 1 сентября

пальцы на клавиатуре ноутбука
С сентября в России начали работать новые правила. Теперь за обычный поиск в сети можно получить взыскание, а снять много налички банк просто не позволит.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.