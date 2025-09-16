В России ужесточили наказание за неправильно выброшенный мусор

Последствия небрежно брошенного мусора могут оказаться куда серьёзнее, чем кажется. Как пишет NEWS.ru со ссылкой на эксперта в сфере ЖКХ Дмитрия Бондаря, за это теперь можно не только получить штраф, но и лишиться свободы.
Самый суровый сценарий — до двух лет за решёткой. Такое наказание грозит тем, кто своим мусором создал несанкционированную свалку. Вдобавок к тюремному сроку нарушителя могут оштрафовать на 200 тысяч рублей.
Если выброшенные отходы нанесли вред экологии или чьему-то здоровью, но до стихийного полигона дело не дошло, наказание будет мягче. В этом случае придётся заплатить от пяти до семи тысяч рублей.
Для рецидивистов тоже есть свои санкции. Если человека в течение года повторно ловят за выбрасыванием мусора мимо урны, штраф вырастает. Вместо стандартного наказания придётся отдать уже от трёх до пяти тысяч рублей.