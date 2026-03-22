В России с 1 апреля вводят жёсткие правила для сервисов рассрочки: что изменится для покупателей

С 1 апреля 2026 года в стране заработают новые ограничения для рассрочки — лимит по срокам, потолок неустойки и обязательный реестр операторов.
С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу обновлённые требования к сервисам рассрочки, которые затронут и покупателей, и компании-операторы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на юриста Александра Хаминского.

Главных изменений два. Первое — ограничение сроков: максимальный период беспроцентной рассрочки составит 6 месяцев, а с 1 апреля 2028 года сократится до 4 месяцев. Второе — потолок неустойки: штраф за просрочку не сможет превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности.

На договоры, оформленные до 1 апреля 2026 года, новые нормы не распространяются.

Ещё одно нововведение — реестр операторов сервисов рассрочки под контролем Банка России. Без включения в реестр компании не смогут предоставлять услугу.

«Раньше сервисы рассрочки не попадали под действие закона о потребительском кредите. Теперь это исправят», — пояснил Хаминский.

По его словам, новые нормы призваны сдержать рост закредитованности граждан и повысить информированность о реальной стоимости рассрочки и ответственности за нарушение сроков оплаты.

Закон о регулировании сервисов рассрочки подписан и вступает в силу с 1 апреля 2026 года. Как сообщал Банк России, надзор за операторами будет осуществлять регулятор, а максимальный период беспроцентной рассрочки ограничивается поэтапно — сначала 6 месяцев, затем 4 месяца. Операторами смогут выступать банки, микрофинансовые организации или компании с капиталом не менее 5 млн рублей, включённые в специальный реестр ЦБ.

Эти изменения анонсировались ещё в рамках пакета законодательных поправок, вступивших в силу с 1 декабря 2025 года, когда беспроцентный период ограничили шестью месяцами, а штрафные санкции за просрочку — 20% годовых. По актуальным данным на начало 2026 года, около 638 тысяч жителей Башкортостана установили самозапрет на кредиты и займы, что говорит о стремлении граждан снижать кредитную нагрузку.

По данным «Газета.ру», в марте 2025 года закредитованность населения России снизилась рекордно за 10 лет — общий объём кредитов сократился на 390 млрд рублей, а средний долг на одного экономически активного россиянина по итогам 2024 года составлял 459 тыс. рублей.

