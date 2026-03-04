В России с 1 апреля начнёт действовать новый ГОСТ на белый хлеб

С 1 апреля 2026 года Росстандарт вводит обновлённый ГОСТ на белый пшеничный хлеб — впервые за 40 лет. Разрешены овальная форма, уменьшенный вес и пищевые добавки.

С 1 апреля в России начнёт действовать обновлённый ГОСТ 26987-2025 на белый хлеб из пшеничной муки. Документ, утверждённый приказом Росстандарта, заменит советский стандарт, действовавший с 1986 года, сообщает РИА Новости 3 марта.

Овальная форма и меньший вес буханок

Главное изменение — официальное разрешение на выпуск подового хлеба овальной формы. Производители также смогут выпекать буханки массой от 350 до 500 граммов по согласованию с заказчиком, тогда как прежний норматив допускал лишь изделия от полукилограмма.

Срок реализации в рознице не ограничен

Максимальная выдержка хлеба на предприятии после выпечки осталась прежней — не более десяти часов. Лимит на продажу в рознице, ранее составлявший сутки с момента извлечения из печи, из нового стандарта убрали.

Стандарт разрешает пищевые добавки

Рецептура уточнена: мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого и второго сорта, дрожжи, соль, вода и сахар. Дополнительно с 1 апреля производители могут применять антиокислители, вещества для обработки муки и ферментные препараты.

Советский ГОСТ действовал с 1986 года

Предыдущий стандарт ГОСТ 26987-86 утвердили Постановлением Госстандарта СССР от 8 сентября 1986 года за номером 2631. Новый документ принят как межгосударственный — совместно с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Как отметила начальник лаборатории стандартизации СПИУПТ Светлана Морозова:

«Теперь технологические карты и способы приготовления подробно расписаны в приложениях к новому стандарту».

Белый хлеб в Башкирии подорожал на 12% за год

По данным Башкортостанстата, на начало февраля 2026 года килограмм пшеничного хлеба в республике стоит в среднем 110,89 рубля. За 2025 год белый хлеб и батоны в Башкирии подорожали на 12%, ржаной — на 10,7%.

Производство хлеба в Башкирии выросло на 18%

По данным Минсельхоза РБ, производство хлебобулочных изделий в Башкортостане за 2025 год увеличилось на 18%, а муки — на 10%. Объём производства пищевых продуктов и напитков в регионе составил 233,7 млрд рублей, что на 25% больше показателя 2024 года.

УФАС проверяет цены на хлеб в Башкирии

В феврале 2026 года Башкортостанское УФАС начало проверку цен на хлеб после подорожания на 10–12% за год. Служба анализирует финансово-экономические показатели как производителей, так и их сбытовых организаций за 2025 год. Жители республики при обнаружении необоснованного завышения цен могут обратиться на горячую линию УФАС по Республике Башкортостан.

Рекомендации Роспотребнадзора при покупке хлеба

Ведомство рекомендует приобретать хлеб в стационарных торговых точках, обращать внимание на сроки годности, состав на этикетке и внешний вид изделия — форма должна быть без вмятин и трещин, мякиш — эластичным и равномерно пористым. При необходимости покупатель вправе потребовать документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.