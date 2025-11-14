В России расширили «белый список» сервисов, доступных при отключении мобильного интернета

Минцифры России добавило новые сервисы и сайты в белый список, который позволит им работать при ограничении мобильного интернета по соображениям безопасности.

Минцифры России расширило перечень сайтов и сервисов, которые останутся доступны при временном ограничении мобильного интернета по соображениям безопасности. Обновлённый «белый список» включает государственные, коммерческие и информационные ресурсы — это значит, что при введении ограничений связи россияне сохранят доступ к основным цифровым платформам.

В список добавили сайты Госдумы, федеральных министерств, служб, агентств, Генпрокуратуры и правительств регионов. Среди коммерческих сервисов — «Почта России», «Альфа-Банк», система цифровой маркировки товаров «Честный знак», навигатор «2ГИС», такси «Максим», РЖД, туристический портал «Туту.ру» и сайт Gismeteo.

Из СМИ в перечень вошли «Лента.ру», «Газета.Ru», Rambler, KP.RU («Комсомольская правда»), РИА Новости и РБК. Операторы мобильной связи уже настроили оборудование, чтобы доступ к этим ресурсам сохранялся в период ограничений.

Мессенджер Telegram в обновлённый «белый список» не попал — это подтвердили в Роскомнадзоре. На первом этапе формирования списка доступными оставили «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», «Яндекс», «Дзен», Mail.ru, мессенджер Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, видеохостинг Rutube, федеральную платформу дистанционного электронного голосования, платёжную систему «Мир», сайты крупных операторов связи и официальные порталы высших органов власти РФ.

По данным Минцифры, «белый список» формируют по рейтингу наиболее востребованных у россиян ресурсов и регулярно обновляют. В ведомстве подчёркивают: расширение перечня позволит минимизировать неудобства граждан и организаций даже при ограниченной мобильной связи.