0
5 часов
Новости

В России предложили ввести психиатрическую экспертизу для продавцов квартир

Для защиты покупателей жилья от аферистов в России может появиться обязательная психолого-психиатрическая экспертиза для продавцов. Соответствующую инициативу для последующего обращения в Минздрав готовит Московская гильдия риелторов.
ключи на ладони
©Grok

Профессиональное сообщество предлагает ввести новую процедуру для повышения безопасности сделок на рынке недвижимости. Согласно инициативе Московской гильдии риелторов, каждый продавец квартиры или дома должен будет в день оформления документов пройти освидетельствование у психолога и психиатра. Предполагается, что такие проверки будут проводиться на базе государственных медицинских учреждений по единым, специально разработанным критериям.

Необходимость таких мер риелторы объясняют ростом числа мошеннических схем, при которых собственники продают жилье под давлением преступников. Покупатель, приобретающий такой объект, рискует потерять и деньги, и недвижимость, поскольку сделка с высокой вероятностью будет оспорена в суде и аннулирована. По данным самой Гильдии, её специалисты ежедневно сталкиваются с 3–5 случаями, когда продавцы могут оказаться жертвами аферистов.

Впрочем, внутри самого риэлтерского сообщества нет единого мнения об эффективности предложенной меры. Советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков в комментарии для СМИ отметил, что справка о дееспособности не является панацеей. По его мнению, даже психически здоровый человек может поддаться на психологические уловки мошенников, продать имущество, а затем заявить о невменяемости в момент сделки.

В качестве альтернативы Барсуков предлагает комплексный подход. Он настаивает на необходимости принятия федерального закона о риэлтерской деятельности, который бы установил чёткие стандарты работы. Кроме того, по его словам, нужно обучать агентов распознавать признаки психологического давления и предоставить им легальный доступ к цифровому профилю клиента для проверки истории операций.

Идея дополнительной проверки продавцов недвижимости обсуждается не впервые. В конце октября 2025 года депутат Ярослав Нилов обращался в правительство и Генпрокуратуру с предложением ввести обязательную проверку дееспособности продавцов через запросы в психоневрологические и наркологические диспансеры. Однако юристы отмечают, что, согласно действующему законодательству, полноценное психиатрическое освидетельствование может проводиться исключительно на добровольной основе.

