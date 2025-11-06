В России предложили ввести новый налоговый вычет: кто сможет вернуть сотни тысяч рублей

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил поддержать бизнес в глубинке. Предпринимателям хотят списывать до 100 тысяч рублей за каждого нового сотрудника.

Российскому бизнесу в малых населённых пунктах могут начать возвращать сотни тысяч рублей. С такой идеей выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, направив своё предложение премьер-министру Михаилу Мишустину.

Суть инициативы в том, чтобы компании и ИП могли уменьшить свою налоговую базу. За каждое созданное рабочее место на срок дольше года предлагается давать вычет от 50 до 100 тысяч рублей. Таким образом власти хотят стимулировать занятость в регионах.

Правда, щедрость коснётся не всех. Поддержать планируют только малые предприятия с годовым оборотом до 60 миллионов рублей. Ещё одно условие — бизнес должен работать в населённом пункте, где проживает не более 50 тысяч человек.

По мнению автора идеи, эта мера поможет предпринимателям, которые сейчас находятся в непростой ситуации. В глубинке им приходится бороться с ограниченным рынком сбыта, слабой инфраструктурой и постоянным дефицитом квалифицированных кадров.

Кроме того, Слуцкий отметил, что на плечи такого бизнеса ложится высокая налоговая нагрузка и значительные страховые взносы. Новый вычет должен частично компенсировать эти сложности и мотивировать компании к развитию.

Поддержка малого и среднего предпринимательства является частью одноимённого нацпроекта, рассчитанного до 2030 года. По последним данным, в секторе МСП занято уже более 30 миллионов человек, включая самозанятых, а число самих компаний превысило 6,5 миллиона. Государство помогает им льготными кредитами, грантами и субсидиями, чтобы стимулировать рост и переход бизнеса в более крупные категории.

Проблема разрыва в уровне жизни между мегаполисами и малыми городами беспокоит не только депутатов. Ранее с похожей инициативой выступали в Совете Федерации. Сенаторы предлагали ввести льготный налоговый режим для бизнеса во всех малых городах России, чтобы привлечь туда инвестиции, создать рабочие места и в целом сократить дисбаланс в развитии регионов.

Для бизнеса уже существуют различные налоговые послабления. Например, в зависимости от региона ставка по упрощённой системе налогообложения (УСН) может быть снижена с 6% до 1%. А для впервые зарегистрированных ИП в некоторых сферах действуют налоговые каникулы, позволяющие вообще не платить налог на прибыль в течение двух лет.