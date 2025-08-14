В России предлагают штрафы до 500 тысяч рублей за травлю в сети

В России хотят ввести серьёзные штрафы за травлю в жизни и в сети. Физлицам грозит до 50 тысяч, а компаниям — до полумиллиона рублей. Инициатива призвана защитить детей и взрослых. ©News-bash
Депутаты предлагают выписывать крупные штрафы за травлю, причём не только в реальной жизни, но и в интернете. Как сообщают «Известия», с такой идеей выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, отметив, что мессенджеры и соцсети многократно усилили давление на жертв.
Штрафы за унижение чести и достоинства предлагаются внушительные. Обычных граждан хотят штрафовать на 10–50 тысяч рублей, должностных лиц — на 100–200 тысяч. Для юридических лиц вилка ещё выше — от 100 до 500 тысяч рублей.
Под травлей в проекте закона понимают систематическое унижение, включая публичную дискредитацию в онлайне. Если агрессору ещё нет 16 лет, то финансовую ответственность за его поведение понесут родители или опекуны.
Авторы инициативы уверяют, что нововведение защитит и взрослых, например, от буллинга на рабочем месте. Это уже не первая попытка законодательно обуздать агрессию, но прошлые идеи, вроде временной изоляции школьных забияк, так и не взлетели.
Пока одни депутаты предлагают карать рублём, другие работают над системой профилактики. Как заявлял ранее председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, параллельно готовится отдельный большой законопроект, направленный именно на предотвращение травли, а не только на наказание за неё.
Чем предлагаемое понятие «травля» отличается от уже существующего в законе «оскорбления»?
Ключевое отличие заключается в систематичности действий. Действующее российское законодательство предусматривает ответственность за оскорбление, которое обычно рассматривается как единичный акт унижения чести и достоинства. Новый законопроект вводит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) понятие «травля», под которым понимается именно систематическое унижение, включая публичную дискредитацию в интернете. Это позволяет бороться с длительными и повторяющимися издевательствами, которые не охватывались статьей об оскорблении.
Какие еще меры, помимо штрафов, разрабатываются для борьбы с буллингом?
Параллельно с законопроектом о штрафах межфракционная группа депутатов работает над отдельным большим проектом, направленным на профилактику травли среди несовершеннолетних. Этот законопроект, который планируют внести в Госдуму в начале 2025 года, предполагает создание целой системы предотвращения буллинга. Ключевые меры включают:
Обязанность школ сообщать о случаях травли в полицию и комиссии по делам несовершеннолетних.
Проведение индивидуально-профилактической работы с агрессорами.
Возложение на социальные сети обязанности выявлять и удалять контент с травлей, а также блокировать ее организаторов.
В качестве самой жесткой меры для школьников, неоднократно применявших насилие, рассматривается временное помещение в специальные учебно-воспитательные учреждения.
Принять этот комплексный законопроект планируется до конца 2025 года.
С какими сложностями может столкнуться правоприменение этого закона?
Эксперты указывают на несколько потенциальных проблем. Главная из них — сложность в доказывании факта травли. Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева отмечает, что определение «систематического унижения» часто зависит от личной оценки участников конфликта. Потребуется выработка единых и четких критериев для квалификации травли, чтобы избежать произвольного толкования понятия. Кроме того, адвокат Игорь Ким считает, что такие меры, как блокировка доступа в интернет, могут быть неэффективны, поскольку злоумышленник может легко создать новый анонимный аккаунт.
Рассматриваются ли другие виды наказаний, кроме денежных штрафов?
Да, обсуждаются и другие санкции. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила рассматривать кибербуллинг и преследование в сети как мелкое хулиганство и в качестве наказания ограничивать нарушителям доступ в интернет. Эта мера, по мнению экспертов, технически реализуема, так как операторы могут отследить, за кем закреплены SIM-карты и IP-адреса.
Что известно об общественном мнении и позициях других специалистов по этой проблеме?
Общественное мнение и мнения экспертов по этому вопросу разнообразны:
Согласно опросу ВЦИОМ, более 60% россиян считают главной причиной кибербуллинга недостаток воспитания.
Детский психолог Надежда Резенова полагает, что наиболее эффективным методом борьбы являются профилактические беседы с детьми-агрессорами и их родителями.
Первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая уверена, что ключевую роль в разрешении конфликтов, связанных с травлей, должны играть не психологи, а медиаторы.
