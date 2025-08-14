В России предлагают штрафы до 500 тысяч рублей за травлю в сети

В России хотят ввести серьёзные штрафы за травлю в жизни и в сети. Физлицам грозит до 50 тысяч, а компаниям — до полумиллиона рублей. Инициатива призвана защитить детей и взрослых.

Депутаты предлагают выписывать крупные штрафы за травлю, причём не только в реальной жизни, но и в интернете. Как сообщают «Известия», с такой идеей выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, отметив, что мессенджеры и соцсети многократно усилили давление на жертв.

Штрафы за унижение чести и достоинства предлагаются внушительные. Обычных граждан хотят штрафовать на 10–50 тысяч рублей, должностных лиц — на 100–200 тысяч. Для юридических лиц вилка ещё выше — от 100 до 500 тысяч рублей.

Под травлей в проекте закона понимают систематическое унижение, включая публичную дискредитацию в онлайне. Если агрессору ещё нет 16 лет, то финансовую ответственность за его поведение понесут родители или опекуны.

Авторы инициативы уверяют, что нововведение защитит и взрослых, например, от буллинга на рабочем месте. Это уже не первая попытка законодательно обуздать агрессию, но прошлые идеи, вроде временной изоляции школьных забияк, так и не взлетели.

Пока одни депутаты предлагают карать рублём, другие работают над системой профилактики. Как заявлял ранее председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, параллельно готовится отдельный большой законопроект, направленный именно на предотвращение травли, а не только на наказание за неё.