В России появятся специальные детские сим-карты: как они помогут родителям

Минцифры анонсировало запуск особых сим-карт для детей. Главная их особенность — родители смогут моментально получать геолокацию ребёнка по простому запросу, без судебных ордеров и бюрократии.
Родители в России скоро смогут отслеживать местоположение своих детей без утомительных обращений в полицию и суд. Такую возможность дадут специальные детские сим-карты, о введении которых объявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Оформлять такие симки нужно будет отдельно на ребёнка, но, разумеется, только с согласия взрослых. Ключевое нововведение — по запросу родителей оператор связи обязан будет предоставить геотреки. Это должно значительно ускорить поиски в случае пропажи детей.

Управлять доступом к данным о местонахождении можно будет через портал «Госуслуги». Там же получится назначить доверенное лицо, которое сможет оперативно получать координаты. В ведомстве подчёркивают, что главная цель — повысить безопасность и упростить родительский контроль.

Символично, что министр рассказал об этом на форуме поискового отряда «ЛизаАлерт». Волонтеры как никто другой знают, насколько драгоценно время при поиске пропавшего человека.

Впервые о сим-картах для детей до 14 лет в Минцифры заговорили ещё в августе 2025 года. Тогда обсуждались и дополнительные опции: фильтрация нежелательного контента и блокировка регистрации в соцсетях с возрастными ограничениями.

Похожий механизм готовят и для пожилых людей. Они смогут через «Госуслуги» выбрать доверенное лицо, которое будет иметь доступ к их геопозиции. Это может спасти жизнь, если человек, например, заблудился в лесу.

Нововведение анонсировано на фоне недавнего вступления в силу закона, по которому один гражданин не может иметь более 20 сим-карт.

