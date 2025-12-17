В России появится возможность проводить платежи через СБП без доступа в интернет

На конференции Национальной системы платежных карт (НСПК) руководитель направления развития СБП Никита Чухачев заявил о подготовке нового платежного сценария. В 2026 году планируется запуск технологии, которая позволит гражданам совершать оплату по QR-коду даже при отсутствии интернет-соединения на устройстве покупателя.

Техническая реализация проекта предполагает создание резерва специальных кодов в приложении банка. Пока смартфон находится в сети, система загружает зашифрованные токены в память устройства, а в момент покупки без интернета один из этих кодов выводится на экран для сканирования продавцом. Для успешного проведения транзакции подключение к сети потребуется только терминалу торговой точки.

В целях обеспечения безопасности финансовые организации обсуждают введение ограничений на подобные операции. На текущем этапе рассматривается лимит в 3000 рублей за одну покупку, а также возможные ограничения на общую сумму трат в офлайн-режиме за определенный период. Сами коды будут иметь ограниченный срок действия.

Внедрение новой функции совпадает с общим вектором на унификацию платежных инструментов. Президент РФ уже подписал закон, согласно которому с 1 сентября 2026 года банки будут обязаны использовать единый универсальный QR-код при безналичных расчетах. Это нововведение призвано стандартизировать инфраструктуру и упростить процесс оплаты для пользователей разных банков.

Параллельно усиливается государственный контроль за прозрачностью транзакций. Ранее на портале news-bash.ru сообщалось, что Росфинмониторинг получил полномочия на прямой доступ к информации о переводах через Систему быстрых платежей и картам «Мир». Это позволяет ведомству оперативнее отслеживать движение средств без необходимости отправлять отдельные запросы в кредитные организации.

Стоит отметить, что похожая технология офлайн-оплаты разрабатывается и для цифрового рубля. Однако, как уточняет глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, сроки реализации этой функции пока не определены, так как регулятор сосредоточен на других приоритетных задачах.