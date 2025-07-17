В России появится первая мусульманская медиаплатформа

В Башкирии анонсировали создание первой в России исламской стриминговой платформы. На ней соберут фильмы, сериалы, лекции и мультфильмы, соответствующие канонам ислама

В Башкирии готовятся к запуску амбициозного цифрового проекта — первого в России исламского стримингового сервиса. Инициативу анонсировал муфтий республики Айнур Биргалин.

Новая платформа задумана как «мусульманский Netflix». Она объединит на одной площадке самый разный контент: от религиозных фильмов и сериалов до видеоуроков, лекций и мультфильмов для детей. По словам организаторов, весь контент будет соответствовать нормам ислама.

Планируется, что сервис будет доступен не только на смартфонах и компьютерах, но и в виде приложения для Smart TV, что позволит охватить максимально широкую аудиторию.

Этот проект — логичное продолжение цифровизации религиозной жизни в республике. В апреле 2025 года Духовное управление мусульман Башкирии уже запустило успешное мобильное приложение «Цифровой имам», которое позволяет отслеживать время намазов и совершать онлайн-пожертвования.