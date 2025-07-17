В России появится первая мусульманская медиаплатформа

В Башкирии анонсировали создание первой в России исламской стриминговой платформы. На ней соберут фильмы, сериалы, лекции и мультфильмы, соответствующие канонам ислама ©Imagen
В Башкирии готовятся к запуску амбициозного цифрового проекта — первого в России исламского стримингового сервиса. Инициативу анонсировал муфтий республики Айнур Биргалин.
Новая платформа задумана как «мусульманский Netflix». Она объединит на одной площадке самый разный контент: от религиозных фильмов и сериалов до видеоуроков, лекций и мультфильмов для детей. По словам организаторов, весь контент будет соответствовать нормам ислама.
Планируется, что сервис будет доступен не только на смартфонах и компьютерах, но и в виде приложения для Smart TV, что позволит охватить максимально широкую аудиторию.
- Кто является партнёром Духовного управления мусульман Башкирии в этом проекте?
Муфтият Башкирии реализует проект совместно с компанией Fim Technology. На старте платформы будет доступен 221 видеоурок по основам ислама, разработанный колледжем имени Марьям Султановой.
- Сколько средств потребуется на создание платформы и как их будут привлекать?
Общие расходы на создание технологической инфраструктуры, производство контента и другие нужды оцениваются примерно в 1,2 миллиона рублей. Муфтий Башкирии Айнур Биргалин уже обратился к жителям республики с просьбой оказать финансовую поддержку проекту, подчёркивая его значимость для духовного развития региона.
- Какая основная цель создания такой платформы, помимо предоставления религиозного контента?
Одна из ключевых целей — противостоять негативному влиянию сомнительного контента в интернете и предоставлять качественные, соответствующие исламским нормам материалы. Эксперты отмечают, что исламский интернет активно развивается, и верующие ищут надёжные источники информации. Платформа призвана стать таким надёжным источником, особенно для молодёжи, которая активно использует цифровые технологии.
- Это первый подобный проект, направленный на цифровизацию исламского контента в России?
Исламские медиа в России активно развиваются. Хотя единого стримингового сервиса с широким выбором контента до сих пор не было, в Казани, например, уже обсуждают создание собственного «татарского Netflix». Также в России уже действует сервис Muslim Friendly для туристов-мусульман, а в Госдуме продлили эксперимент по внедрению исламского банкинга. Всё это говорит о растущем интересе к развитию исламских цифровых проектов.
- В целом, как мусульманская община в России относится к цифровым технологиям и стриминговым сервисам?
Отношение неоднозначное. С одной стороны, IT-технологии активно используются для распространения религиозной информации и общения. С другой стороны, есть опасения по поводу контента, который может быть оскорбительным или противоречащим нормам ислама. Поэтому создание собственных, контролируемых платформ становится важным шагом для мусульманской общины.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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