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В России появится первая мусульманская медиаплатформа

В Башкирии анонсировали создание первой в России исламской стриминговой платформы. На ней соберут фильмы, сериалы, лекции и мультфильмы, соответствующие канонам ислама
смартфон в руках
©Imagen

В Башкирии готовятся к запуску амбициозного цифрового проекта — первого в России исламского стримингового сервиса. Инициативу анонсировал муфтий республики Айнур Биргалин.

Новая платформа задумана как «мусульманский Netflix». Она объединит на одной площадке самый разный контент: от религиозных фильмов и сериалов до видеоуроков, лекций и мультфильмов для детей. По словам организаторов, весь контент будет соответствовать нормам ислама.

Планируется, что сервис будет доступен не только на смартфонах и компьютерах, но и в виде приложения для Smart TV, что позволит охватить максимально широкую аудиторию.

Этот проект — логичное продолжение цифровизации религиозной жизни в республике. В апреле 2025 года Духовное управление мусульман Башкирии уже запустило успешное мобильное приложение «Цифровой имам», которое позволяет отслеживать время намазов и совершать онлайн-пожертвования.

Вопросы автору:
- Кто является партнёром Духовного управления мусульман Башкирии в этом проекте?
Ньюс-Баш
Муфтият Башкирии реализует проект совместно с компанией Fim Technology. На старте платформы будет доступен 221 видеоурок по основам ислама, разработанный колледжем имени Марьям Султановой.
- Сколько средств потребуется на создание платформы и как их будут привлекать?
Ньюс-Баш
Общие расходы на создание технологической инфраструктуры, производство контента и другие нужды оцениваются примерно в 1,2 миллиона рублей. Муфтий Башкирии Айнур Биргалин уже обратился к жителям республики с просьбой оказать финансовую поддержку проекту, подчёркивая его значимость для духовного развития региона.
- Какая основная цель создания такой платформы, помимо предоставления религиозного контента?
Ньюс-Баш
Одна из ключевых целей — противостоять негативному влиянию сомнительного контента в интернете и предоставлять качественные, соответствующие исламским нормам материалы. Эксперты отмечают, что исламский интернет активно развивается, и верующие ищут надёжные источники информации. Платформа призвана стать таким надёжным источником, особенно для молодёжи, которая активно использует цифровые технологии.
- Это первый подобный проект, направленный на цифровизацию исламского контента в России?
Ньюс-Баш
Исламские медиа в России активно развиваются. Хотя единого стримингового сервиса с широким выбором контента до сих пор не было, в Казани, например, уже обсуждают создание собственного «татарского Netflix». Также в России уже действует сервис Muslim Friendly для туристов-мусульман, а в Госдуме продлили эксперимент по внедрению исламского банкинга. Всё это говорит о растущем интересе к развитию исламских цифровых проектов.
- В целом, как мусульманская община в России относится к цифровым технологиям и стриминговым сервисам?
Ньюс-Баш
Отношение неоднозначное. С одной стороны, IT-технологии активно используются для распространения религиозной информации и общения. С другой стороны, есть опасения по поводу контента, который может быть оскорбительным или противоречащим нормам ислама. Поэтому создание собственных, контролируемых платформ становится важным шагом для мусульманской общины.
ислам
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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