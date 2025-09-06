В России появится дополнительный маткапитал в размере 1 млн рублей

С 2026 года компании в России, возможно, смогут выплачивать сотрудникам до миллиона рублей за рождение ребёнка. Выплата будет без налогов — выгодно и бизнесу, и семье.

Семьи в России могут начать получать ещё по миллиону рублей за рождение детей — на этот раз от своих работодателей. Инициативу, о которой рассказали РИА Новости, озвучили на Восточном экономическом форуме-2025.

Идея принадлежит Константину Абрамову, председателю Общественного совета при Минтруде. Он предложил с 2026 года разрешить компаниям делать такие крупные выплаты своим сотрудникам, ставшим родителями.

Для бизнеса это будет выгодно, так как сумма не облагается налогами. А для человека — очевидная финансовая поддержка. Абрамов считает, что фирмы сами заинтересованы в найме и удержании опытных специалистов.

По его словам, компании ищут нестандартные подходы для улучшения демографии. Когда надёжный сотрудник уходит в декрет, бизнесу выгодно оказать ему максимальную поддержку.

Параллельно обсуждается и судьба государственного маткапитала. По данным ТАСС за август 2025 года, в Госдуму внесли законопроект с предложением увеличить выплату за первого ребёнка до 1 млн рублей, а за второго — до 1,3 млн.

Даже без новых законов обычная индексация сделает господдержку весомее. Эксперты в 2025 году прогнозировали, что с учётом инфляции выплата на первенца в 2026 году может вырасти примерно до 740 тысяч рублей.