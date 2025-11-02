В России появился новый профессиональный праздник: он будет отмечаться в последнюю пятницу мая

Теперь в России официально есть День сварщика. Михаил Мишустин подписал распоряжение, и последняя пятница мая стала их законным профпраздником.

В российском календаре официально прописался новый профессиональный праздник — День сварщика, о чём сообщили в кабмине. Соответствующее распоряжение уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь у мастеров сварочного аппарата есть своя законная дата для торжеств.

Праздновать решили в последнюю пятницу мая. Выбор неслучайный — именно в этот день сварщики по всей стране и так неофициально отмечали свой день в кругу коллег. Теперь традиция закреплена на государственном уровне.

Минпромторгу уже спустили директиву — до 1 декабря 2025 года ведомство должно подготовить и принять соответствующий нормативный правовой акт. Так что с бюрократией вопрос почти решён, и праздник окончательно войдёт в силу.

Как выяснилось, идея сделать этот день официальным пришла снизу. С такой инициативой в правительство обратились представители Национального агентства контроля сварки и Ассоциация промышленных предприятий Санкт-Петербурга.

К слову, это не единственное пополнение в праздничном календаре. С этого года 5 ноября будут чествовать и работников суда. Эту дату приурочили к указу Петра I «О форме суда» от 1723 года.

Исторически профессия сварщика зародилась в России. Ещё в 1802 году физик Василий Петров открыл эффект электрической дуги, которая могла плавить металлы. Позже учёные Николай Бенардос и Николай Славянов довели технологию до ума, что и положило начало современной электросварке.

Традиция чествовать сварщиков существует и в других странах. Например, в США целый апрель считается Национальным месяцем сварки, а в Белоруссии и Казахстане, как и у нас, праздник отмечают в последнюю пятницу мая. В Италии же раз в два года проводят Национальные дни сварки.

Сегодня профессия сварщика остаётся одной из самых востребованных. Эти специалисты нужны везде: от ЖКХ и строек до космической отрасли. При этом зарплата высококвалифицированного мастера может достигать 300 тысяч рублей в месяц.