Новости

В России оценили последствия происшествия с дронами в Польше

Ночная атака беспилотников на Польшу — это срежиссированный спектакль, чтобы втянуть НАТО в украинский конфликт. Так считает военный эксперт, пока Варшава уже обсуждает активацию 4-й статьи альянса.
Инцидент с беспилотниками в небе над Польшей — это тщательно срежиссированная провокация, которую Запад использует для обвинений России в агрессии. Такое мнение, как передает издание «Взгляд», высказал военный эксперт Юрий Кнутов, сравнив ситуацию с трагедией малайзийского Boeing и событиями в Буче.

10 сентября польские военные зафиксировали нарушение своего воздушного пространства. Премьер Дональд Туск поспешил заявить, что сбитые над страной дроны были российскими, хотя никаких доказательств этому не предоставил. На фоне инцидента в стране временно закрывали несколько аэропортов, а в небо поднимали истребители.

По словам Юрия Кнутова, за этой историей просматриваются интересы Киева, которому необходимо прямое вмешательство сил НАТО. Инцидент с БПЛА может стать удобным поводом для такого сценария. Финалом этого спектакля, как предполагает эксперт, может стать решение некой «коалиции желающих» о вводе своих войск на территорию Украины.

Варшава уже обсуждает возможность задействовать четвёртую статью устава НАТО. Она подразумевает экстренные консультации всех членов альянса, если безопасность одного из них оказывается под угрозой. В Госдуме, в свою очередь, предположили, что за провокацией может стоять сама Украина.

На фоне массированной атаки на западные области Украины польские военные и их союзники привели в состояние высшей готовности свои наземные системы ПВО и радиолокации. Было объявлено, что операция по нейтрализации воздушных угроз продолжается.

Позже польская полиция сообщила об обнаружении обломков одного из сбитых аппаратов, которые упали на жилой дом в населенном пункте Вырыки. Еще один дрон нашли в деревне Чоснувка.

Хотя в НАТО, по данным Reuters, пока не рассматривают случившееся как преднамеренную атаку, президент Украины уже предложил альянсу закрыть небо над западной частью страны.

