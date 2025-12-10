В России обсуждают введение топливных карт для многодетных семей: бензин может стать бесплатным или сильно дешевле

В Правительстве РФ изучают инициативу о введении топливных карт для многодетных семей. Предложение было направлено на рассмотрение в Минэнерго вице-премьером Александром Новаком по итогам обращения уполномоченного по правам ребенка. Мера поддержки предполагает предоставление определенного объема топлива бесплатно или со значительной скидкой.

Представители нефтяных компаний выразили обеспокоенность по поводу сложности реализации проекта. Основные трудности связаны с необходимостью создания системы администрирования и контроля, а также с рисками нецелевого использования карт. Вопрос источников финансирования также остается открытым, поскольку компании отмечают, что это ляжет дополнительной нагрузкой на бизнес.

В Министерстве труда и социальной защиты поддержали идею, отметив ее актуальность. По данным ведомства, в России насчитывается около трех миллионов многодетных семей, для которых подобная помощь могла бы стать ощутимой. В данный момент обсуждаются технические детали реализации: будет ли это карта со скидкой или с предоплаченным лимитом.

Для Башкортостана эта инициатива особенно значима, поскольку республика является лидером по числу многодетных семей в Приволжском федеральном округе. По официальным данным, в регионе проживает около 59 тысяч таких семей, которые могли бы стать получателями новой льготы.

В настоящее время в Башкирии для многодетных семей действует льгота по транспортному налогу. Она распространяется на один легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 150 л.с. Владельцы автомобилей с более мощными двигателями уплачивают налог в полном объеме.

Данная инициатива соответствует целям национального проекта «Семья», который стартовал в 2024 году. Одна из его задач — снижение к 2030 году уровня бедности среди семей с детьми до 12%. Компенсация затрат на топливо может помочь в достижении этих показателей за счет сокращения ежедневных расходов семей.