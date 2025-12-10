В России обсуждают введение топливных карт для многодетных семей: бензин может стать бесплатным или сильно дешевле

Представители нефтяных компаний выразили обеспокоенность по поводу сложности реализации проекта. Основные трудности связаны с необходимостью создания системы администрирования и контроля, а также с рисками нецелевого использования карт. Вопрос источников финансирования также остается открытым, поскольку компании отмечают, что это ляжет дополнительной нагрузкой на бизнес.
В Министерстве труда и социальной защиты поддержали идею, отметив ее актуальность. По данным ведомства, в России насчитывается около трех миллионов многодетных семей, для которых подобная помощь могла бы стать ощутимой. В данный момент обсуждаются технические детали реализации: будет ли это карта со скидкой или с предоплаченным лимитом.
Для Башкортостана эта инициатива особенно значима, поскольку республика является лидером по числу многодетных семей в Приволжском федеральном округе. По официальным данным, в регионе проживает около 59 тысяч таких семей, которые могли бы стать получателями новой льготы.
В настоящее время в Башкирии для многодетных семей действует льгота по транспортному налогу. Она распространяется на один легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 150 л.с. Владельцы автомобилей с более мощными двигателями уплачивают налог в полном объеме.
Данная инициатива соответствует целям национального проекта «Семья», который стартовал в 2024 году. Одна из его задач — снижение к 2030 году уровня бедности среди семей с детьми до 12%. Компенсация затрат на топливо может помочь в достижении этих показателей за счет сокращения ежедневных расходов семей.