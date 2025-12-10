0
35 минут
Новости

В России обсуждают введение топливных карт для многодетных семей: бензин может стать бесплатным или сильно дешевле

В Правительстве РФ изучают инициативу о введении топливных карт для многодетных семей. Предложение было направлено на рассмотрение в Минэнерго вице-премьером Александром Новаком по итогам обращения уполномоченного по правам ребенка. Мера поддержки предполагает предоставление определенного объема топлива бесплатно или со значительной скидкой.
заправочный пистолет в баке автомобиля
©Ньюс-Баш

Представители нефтяных компаний выразили обеспокоенность по поводу сложности реализации проекта. Основные трудности связаны с необходимостью создания системы администрирования и контроля, а также с рисками нецелевого использования карт. Вопрос источников финансирования также остается открытым, поскольку компании отмечают, что это ляжет дополнительной нагрузкой на бизнес.

В Министерстве труда и социальной защиты поддержали идею, отметив ее актуальность. По данным ведомства, в России насчитывается около трех миллионов многодетных семей, для которых подобная помощь могла бы стать ощутимой. В данный момент обсуждаются технические детали реализации: будет ли это карта со скидкой или с предоплаченным лимитом.

Для Башкортостана эта инициатива особенно значима, поскольку республика является лидером по числу многодетных семей в Приволжском федеральном округе. По официальным данным, в регионе проживает около 59 тысяч таких семей, которые могли бы стать получателями новой льготы.

В настоящее время в Башкирии для многодетных семей действует льгота по транспортному налогу. Она распространяется на один легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 150 л.с. Владельцы автомобилей с более мощными двигателями уплачивают налог в полном объеме.

Данная инициатива соответствует целям национального проекта «Семья», который стартовал в 2024 году. Одна из его задач — снижение к 2030 году уровня бедности среди семей с детьми до 12%. Компенсация затрат на топливо может помочь в достижении этих показателей за счет сокращения ежедневных расходов семей.

Похожие записи
0
03.12.2025
Семья

Счета за коммуналку могут стать в два раза меньше: проверьте, положена ли вам эта льгота

квитаниця на оплату ЖКХ
Федеральный стандарт гарантирует многодетным семьям скидку на ЖКУ от 30%. Рассказываем, как оформить льготу и где действуют повышенные ставки.
0
21.11.2025
Дороги и транспорт

Водителям в России разрешат не платить утильсбор при одном условии

иностранный автомобиль
Министерство энергетики поддержало идею отмены утилизационного сбора для техники на голубом топливе. Мера прописана в стратегии до 2050 года.
0
20.11.2025
Семья

Матерей-героинь в Башкирии приравняли к Героям России

мама с детьми сидит на диване
Женщины из Башкортостана, удостоенные звания «Мать-героиня», получили право на ежемесячную денежную выплату в размере более 72 тысяч рублей наравне с Героями России и Труда.
0
30.10.2025
Семья

В Башкирии учрежден новый праздник: 21 декабря отметят День многодетной семьи

цифры на календаре
В Башкирии появился новый официальный праздник — День многодетной семьи. Депутаты Курултая решили, что отмечать его будут ежегодно 21 декабря.
0
18.09.2025
Семья

Многодетным отцам в России предложили выплачивать крупную сумму

отец с ребенком на руках
В Общественной палате предложили новую меру поддержки — «отцовский капитал». Выплату смогут получить папы, воспитывающие от трех детей в одном браке.
0
12.09.2025
Семья

В Башкирии вводят новый семейный праздник под Новый год

воздушные шары
В Башкирии готовятся учредить новый праздник — День многодетной семьи. Депутаты Курултая предлагают отмечать его 21 декабря. Идея — поддержать семейные ценности.
0
24.06.2025
Новости

В городах Башкирии закончились земельные участки для многодетных семей

земельный участок
Власти Башкирии разрешили крупным городам изымать земельные наделы у соседних районов ради обеспечения льготных категорий граждан. Об этом заявила вице-премьер Наталья Полянская на правительственном совещании с муниципальными руководителями.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.