В России начинаются испытания персональной мРНК-вакцины от рака

В России завершается подготовка к клиническому применению уникальной вакцины от рака. Препарат, созданный индивидуально для каждого пациента, в ближайшие месяцы введут первой группе добровольцев с меланомой. ©Imagen
В ближайшие месяцы в России начнутся клинические испытания персонализированной мРНК-вакцины от рака, разработанной Центром имени Гамалеи совместно с ведущими онкологическими институтами — имени Герцена и имени Блохина.
Первыми участниками программы станут пациенты с меланомой. Препарат, получивший название «Энтеромикс», создаётся строго индивидуально. Учёные анализируют опухоль конкретного больного, выявляют её уникальные белки (неоантигены) и на их основе создают вакцину, которая «обучает» иммунную систему атаковать именно раковые клетки, не трогая здоровые.
Подбор пациентов для испытаний стартовал ещё в декабре 2024 года. В программу включили людей с тяжёлыми формами рака, для которых стандартные методы лечения оказались неэффективными. Для них новая вакцина — это реальный шанс на ремиссию и продление жизни. Предполагается, что лечение будет бесплатным для всех участников.
Эта новость звучит особенно обнадёживающе на фоне глобальной гонки за лекарством от рака. Так, учёные из США недавно объявили о создании «универсальной» вакцины, но их разработка пока прошла тесты только на мышах. Российский же препарат уже готов к применению на людях.
Проблема онкологии в России стоит крайне остро. Как неоднократно сообщали федеральные СМИ, например ТАСС, ежегодно в стране выявляется около 600 тысяч новых случаев заболевания. И хотя врачам удаётся спасти больше половины пациентов, число больных продолжает расти. Индивидуальные онковакцины могут стать переломным моментом в борьбе с этой болезнью.
- Как именно мРНК-вакцина "обучает" иммунитет, и чем это принципиально отличается от, например, прививки от гриппа?
Традиционные вакцины обычно содержат ослабленный или убитый вирус (или его части). В ответ на них иммунитет вырабатывает антитела. Онковакцина на основе мРНК работает иначе: она не содержит самого "врага". Вместо этого мРНК — это "инструкция" или "чертёж", который доставляется в клетки человека. Клетки считывают эту инструкцию и сами начинают производить уникальные белки-антигены, характерные именно для раковой опухоли конкретного пациента. Иммунная система распознаёт эти белки как чужеродные и "учится" атаковать любые клетки, которые их производят, то есть раковые клетки по всему организму.
- Почему первые испытания проводятся именно на пациентах с меланомой?
Меланома выбрана не случайно. Этот тип рака известен своей высокой "мутационной нагрузкой", то есть его клетки содержат большое количество генетических мутаций. Это приводит к появлению множества уникальных белков (неоантигенов), которые можно использовать как мишени для вакцины. Чем больше мишеней, тем выше шанс, что иммунная система сможет эффективно распознать и уничтожить опухоль. Кроме того, меланома исторически хорошо отвечает на иммунотерапию, что делает её идеальным кандидатом для проверки новой технологии.
- Связана ли разработка этой вакцины с опытом, полученным при создании вакцин от COVID-19?
Безусловно. Пандемия COVID-19 дала мощнейший толчок развитию и масштабированию технологии мРНК-вакцин во всём мире, включая Россию. Были отработаны методы быстрой разработки, производства и, что крайне важно, способы доставки хрупкой молекулы мРНК в клетки с помощью липидных наночастиц. Этот накопленный опыт и технологическая база теперь активно применяются в онкологии, что значительно ускорило создание противораковых вакцин.
- Существуют ли в мире аналогичные разработки и в чем особенность российского подхода?
Да, гонка за персонализированными онковакцинами идёт по всему миру. Ведущие мировые компании, такие как Moderna и BioNTech (создатели мРНК-вакцин от COVID-19), также ведут продвинутые клинические испытания своих вакцин против меланомы и рака поджелудочной железы, часто в комбинации с другими препаратами. Особенность и важность российского проекта в том, что он демонстрирует наличие в стране полного цикла компетенций: от научной разработки и сложного биоинформатического анализа до производства и проведения клинических испытаний. Это позволяет не зависеть от зарубежных технологий в такой критически важной сфере.
- Насколько сложен и долог процесс создания индивидуальной вакцины для одного пациента?
Это высокотехнологичный и трудоёмкий процесс. Сначала у пациента берут образец опухоли (биопсия) и образец здоровой ткани. Затем в лаборатории проводят полное секвенирование (расшифровку) генома раковых и здоровых клеток. После этого с помощью сложных алгоритмов сравнивают геномы и выявляют мутации, уникальные именно для опухоли. На основе этих данных определяют самые перспективные неоантигены и синтезируют мРНК-вакцину. Весь процесс от биопсии до готового препарата может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев.
- Каковы потенциальные риски и побочные эффекты у такого лечения?
Поскольку вакцина активирует собственную иммунную систему пациента, основные побочные эффекты связаны именно с её работой. Чаще всего это гриппоподобные симптомы: повышение температуры, озноб, мышечные боли, усталость. Также возможны реакции в месте укола. Более серьёзный, но редкий риск — это чрезмерная иммунная реакция, когда иммунитет начинает атаковать не только раковые, но и здоровые клетки. Одна из главных задач клинических испытаний как раз и состоит в том, чтобы тщательно изучить профиль безопасности вакцины и научиться управлять этими рисками.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.