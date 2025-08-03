В России начинаются испытания персональной мРНК-вакцины от рака

В России завершается подготовка к клиническому применению уникальной вакцины от рака. Препарат, созданный индивидуально для каждого пациента, в ближайшие месяцы введут первой группе добровольцев с меланомой.

В ближайшие месяцы в России начнутся клинические испытания персонализированной мРНК-вакцины от рака, разработанной Центром имени Гамалеи совместно с ведущими онкологическими институтами — имени Герцена и имени Блохина.

Первыми участниками программы станут пациенты с меланомой. Препарат, получивший название «Энтеромикс», создаётся строго индивидуально. Учёные анализируют опухоль конкретного больного, выявляют её уникальные белки (неоантигены) и на их основе создают вакцину, которая «обучает» иммунную систему атаковать именно раковые клетки, не трогая здоровые.

Подбор пациентов для испытаний стартовал ещё в декабре 2024 года. В программу включили людей с тяжёлыми формами рака, для которых стандартные методы лечения оказались неэффективными. Для них новая вакцина — это реальный шанс на ремиссию и продление жизни. Предполагается, что лечение будет бесплатным для всех участников.

Эта новость звучит особенно обнадёживающе на фоне глобальной гонки за лекарством от рака. Так, учёные из США недавно объявили о создании «универсальной» вакцины, но их разработка пока прошла тесты только на мышах. Российский же препарат уже готов к применению на людях.

Проблема онкологии в России стоит крайне остро. Как неоднократно сообщали федеральные СМИ, например ТАСС, ежегодно в стране выявляется около 600 тысяч новых случаев заболевания. И хотя врачам удаётся спасти больше половины пациентов, число больных продолжает расти. Индивидуальные онковакцины могут стать переломным моментом в борьбе с этой болезнью.