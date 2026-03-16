В России начали ограничивать скорость домашнего интернета

Провайдер «Дом.ру» начал тестировать ограничения скорости проводного интернета для абонентов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Компания «ЭР-Телеком», владеющая брендом «Дом.ру», с февраля 2026 года запустила эксперимент по лимитированию трафика. Абоненты, которые расходуют более 3 терабайт данных за месяц, автоматически получают сниженную скорость соединения — до 50 Мбит/с. Для понимания масштаба: 3 ТБ — это примерно 600–700 фильмов в среднем качестве.

Восстановить привычную скорость можно двумя путями: внести дополнительную плату либо дождаться нового расчётного периода, когда счётчик трафика обнулится.

В «ЭР-Телекоме» пояснили, что повышенное потребление, как правило, связано не с бытовым использованием, а с коммерческой деятельностью — например, размещением серверов или массовой раздачей доступа к сети. Из-за таких абонентов сеть перегружается, а качество связи ухудшается у остальных клиентов.

По статистике оператора, 85% пользователей потребляют не более 500 гигабайт ежемесячно, а новые ограничения затронут менее 1% абонентской базы. Тем не менее Федеральная антимонопольная служба уже заявила о намерении оценить экономическую и технологическую обоснованность действий провайдера.

По данным news-bash.ru, жители Башкирии и других регионов неоднократно сталкивались с ограничениями мобильного интернета по соображениям безопасности. В декабре 2025 года Минцифры расширило перечень сайтов, доступных при отключении мобильного интернета, включив туда сервисы ЦБ, Okko и «Домклик».