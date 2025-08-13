В России мусульманкам разрешили колоть «уколы красоты»

Совет улемов ДУМ РФ вынес вердикт: ботокс для мусульманок допустим, но не для красоты, а для лечения. Процедура получила зелёный свет при соблюдении строгих правил.

Российские богословы поставили точку в долгом споре об «уколах красоты». Совет улемов Духовного управления мусульман РФ выпустил фетву, которая разрешает женщинам использовать ботокс. Решение, как сообщается в официальном Telegram-канале Совета, может прекратить многолетние разногласия в религиозной среде.

Впрочем, бежать к косметологу сломя голову не стоит. Процедура обставлена целым рядом условий. Во-первых, нужны медицинские показания, подтверждённые врачом. К ним отнесли коррекцию глубоких морщин, асимметрии лица или профилактику рубцов. Во-вторых, сам препарат не должен содержать запрещённых исламом компонентов, например, человеческого альбумина.

Проводить процедуру можно исключительно в лицензированных клиниках. Теологи подчеркнули, что их решение не вечное и может быть пересмотрено, если появятся новые научные данные о вреде ботулотоксина.

До этого момента противники процедуры били одним и тем же козырем. Они ссылались на аят Корана, где Сатана обещает приказать людям «изменять творение Божье», и на хадис пророка Мухаммеда, проклинающий тех, кто делает татуировки или подпиливает зубы.

Но Совет улемов решил, что эти аргументы тут не работают. По их логике, ботокс — это не изменение внешности, а её восстановление или коррекция. Это скорее медицинское вмешательство, как вправление вывиха, а не погоня за модой. Таким образом, процедура переходит из разряда греховного украшательства в категорию дозволенного лечения.