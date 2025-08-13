В России мусульманкам разрешили колоть «уколы красоты»

Совет улемов ДУМ РФ вынес вердикт: ботокс для мусульманок допустим, но не для красоты, а для лечения. Процедура получила зелёный свет при соблюдении строгих правил. ©Imagen
Российские богословы поставили точку в долгом споре об «уколах красоты». Совет улемов Духовного управления мусульман РФ выпустил фетву, которая разрешает женщинам использовать ботокс. Решение, как сообщается в официальном Telegram-канале Совета, может прекратить многолетние разногласия в религиозной среде.
Впрочем, бежать к косметологу сломя голову не стоит. Процедура обставлена целым рядом условий. Во-первых, нужны медицинские показания, подтверждённые врачом. К ним отнесли коррекцию глубоких морщин, асимметрии лица или профилактику рубцов. Во-вторых, сам препарат не должен содержать запрещённых исламом компонентов, например, человеческого альбумина.
Проводить процедуру можно исключительно в лицензированных клиниках. Теологи подчеркнули, что их решение не вечное и может быть пересмотрено, если появятся новые научные данные о вреде ботулотоксина.
До этого момента противники процедуры били одним и тем же козырем. Они ссылались на аят Корана, где Сатана обещает приказать людям «изменять творение Божье», и на хадис пророка Мухаммеда, проклинающий тех, кто делает татуировки или подпиливает зубы.
Но Совет улемов решил, что эти аргументы тут не работают. По их логике, ботокс — это не изменение внешности, а её восстановление или коррекция. Это скорее медицинское вмешательство, как вправление вывиха, а не погоня за модой. Таким образом, процедура переходит из разряда греховного украшательства в категорию дозволенного лечения.
Какие конкретно компоненты в составе ботокса могут вызывать сомнения с точки зрения ислама?
Основные опасения связаны с двумя аспектами. Во-первых, это среда, в которой выращивают бактерии Clostridium botulinum для производства ботулотоксина. Традиционно для этого может использоваться свиной желатин, что делает продукт харамным (запретным). Однако в последнее время появились альтернативные методы, где используются среды на основе растительных компонентов, например, гиалуроновой кислоты.
Во-вторых, в качестве стабилизатора в препарате часто используется альбумин — белок, который может быть получен из человеческой крови. Использование компонентов человеческого происхождения в косметических продуктах, согласно некоторым фетвам, является недопустимым.
Как к использованию ботокса относятся в других мусульманских странах? Российская фетва — это уникальный случай?
Нет, российское решение не уникально, но мнения в исламском мире разнятся. Например, Национальный совет по фетвам Малайзии еще в 2006 году запретил использование ботокса в косметических целях. С другой стороны, Индонезийский совет улемов (MUI) в 2020 году выпустил фетву, которая разрешает инъекции ботокса для лечения и ухода при соблюдении строгих условий: препарат должен быть халяльным, процедура — безопасной и проводиться компетентным специалистом, а цель не должна противоречить шариату. Таким образом, российский вердикт является частью общемировой дискуссии, где разные богословские школы приходят к схожим, но не идентичным выводам.
В чем заключается ключевое различие между «лечением» и «изменением творения Аллаха» в контексте косметических процедур?
Богословы проводят четкую грань между этими понятиями. «Изменение творения Аллаха» (тагйир хальк Аллах) — это вмешательство с целью изменить естественный, здоровый облик из соображений тщеславия или подражания моде, что запрещено. К этому относят, например, изменение формы губ или скул без медицинских на то оснований.
Под «лечением» или «восстановлением» понимается устранение дефектов, которые наносят человеку физический или моральный ущерб. Это может быть коррекция асимметрии лица после болезни, устранение глубоких шрамов или аномальных морщин, которые выходят за рамки естественного старения. Такое вмешательство рассматривается не как прихоть, а как дозволенный способ вернуть телу его нормальное состояние или избавиться от недостатка.
Существуют ли медицинские риски, связанные с ботоксом, которые могут влиять на его дозволенность с точки зрения ислама?
Да, и это важный фактор. Ислам запрещает наносить вред своему здоровью. С медицинской точки зрения, ботулотоксин — это нейротоксин, по сути, яд. Хотя он используется в малых дозах, существуют исследования, указывающие на потенциальные риски. Например, некоторые научные работы показали, что токсин может мигрировать в центральную нервную систему после инъекции. Поэтому фетва Совета улемов ДУМ РФ подчеркивает, что решение может быть пересмотрено при появлении новых научных данных о вреде препарата. Если будет доказан существенный вред, процедура может быть признана запретной, даже если выполняется с лечебной целью.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.