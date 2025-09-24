В России изменились правила блокировки банковских карт

Банки в России больше не смогут блокировать карты без объяснения причин. ЦБ обязал их называть конкретный закон и давать инструкцию по разморозке счёта.

Россиянам станет проще разбираться с блокировками карт, сообщают РИА Новости ссылаясь на заявления юристов. Теперь финучреждениям придётся объяснять каждый свой шаг.

Центробанк обязал кредитные организации раскрывать конкретные правовые основания для любых ограничений. Если вам заморозили карту или отключили онлайн-сервисы, банк должен письменно указать, какой именно федеральный закон вы предположительно нарушили.

Более того, в уведомлении должна быть инструкция для клиента. В ней пропишут, какие именно действия нужно совершить, чтобы восстановить полноценное обслуживание и снова получить доступ к своим деньгам.

Регулятор также пресёк практику двойных ограничений. Если проверка запущена по антиотмывочному закону 115-ФЗ, банк не сможет для подстраховки отключить доступ к приложению по мотивам закона о национальной платёжной системе, если реальных рисков там нет.

Закон установил и чёткие временные рамки. У банка есть пять рабочих дней, чтобы сообщить причину блокировки. После получения от вас пояснений у него будет семь дней на их рассмотрение. Если договориться не удалось, спор можно передать в межведомственную комиссию при ЦБ.

Предполагается, что нововведения сократят число необоснованных ограничений и время, которое уходит у людей на восстановление доступа к счетам.