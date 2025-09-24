0
8 часов
Новости

В России изменились правила блокировки банковских карт

Банки в России больше не смогут блокировать карты без объяснения причин. ЦБ обязал их называть конкретный закон и давать инструкцию по разморозке счёта.
человек сидит за ноутбуком с банковской картой
©Imagen

Россиянам станет проще разбираться с блокировками карт, сообщают РИА Новости ссылаясь на заявления юристов. Теперь финучреждениям придётся объяснять каждый свой шаг.

Центробанк обязал кредитные организации раскрывать конкретные правовые основания для любых ограничений. Если вам заморозили карту или отключили онлайн-сервисы, банк должен письменно указать, какой именно федеральный закон вы предположительно нарушили.

Более того, в уведомлении должна быть инструкция для клиента. В ней пропишут, какие именно действия нужно совершить, чтобы восстановить полноценное обслуживание и снова получить доступ к своим деньгам.

Регулятор также пресёк практику двойных ограничений. Если проверка запущена по антиотмывочному закону 115-ФЗ, банк не сможет для подстраховки отключить доступ к приложению по мотивам закона о национальной платёжной системе, если реальных рисков там нет.

Закон установил и чёткие временные рамки. У банка есть пять рабочих дней, чтобы сообщить причину блокировки. После получения от вас пояснений у него будет семь дней на их рассмотрение. Если договориться не удалось, спор можно передать в межведомственную комиссию при ЦБ.

Предполагается, что нововведения сократят число необоснованных ограничений и время, которое уходит у людей на восстановление доступа к счетам.

Похожие записи
-1
22.09.2025
Новости

Жизнь в Башкирии подешевела на 182 рубля, но осталась дороже, чем у соседей

монеты на кошельке
В Башкирии слегка подешевел базовый набор товаров и услуг по итогам августа. Но радоваться рано: республика оказалась дороже большинства соседей по ПФО.
0
22.09.2025
Экономика

Россиянам готовят жёсткий лимит на банковские карты

человек сидит за ноутбуком с банковской картой
Минцифры хочет ограничить число банковских карт на человека до десяти. Финансисты бьют тревогу: мера ударит не по аферистам, а по простым людям, создав «карточное рабство» и привязав их к старым банкам.
0
07.09.2025
Образование

Сборы в школе: когда родители вправе не сдавать деньги и куда жаловаться

школьный рюкзак на парте
Учебный год в Башкирии начался, а с ним и сборы на «нужды класса». Разбираемся, когда донат школе — это добровольная помощь, а когда — прямое нарушение ваших прав и закона.
2
06.09.2025
Новости

В России появится дополнительный маткапитал в размере 1 млн рублей

женщина держит в руках детские носочки
С 2026 года компании в России, возможно, смогут выплачивать сотрудникам до миллиона рублей за рождение ребёнка. Выплата будет без налогов — выгодно и бизнесу, и семье.
1
02.09.2025
Новости

В Башкирии оформили 509,2 тыс. заявок на самозапрет кредитов за полгода

рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
Жители Башкирии массово ставят себе запрет на получение кредитов. Республика ворвалась в топ-5 по стране, обогнав Татарстан. Разбираемся, это тренд или паника.
0
30.08.2025
Новости

Реальные доходы жителей Башкирии выросли на 4,3% в первом полугодии

кошелек с пятитысячными купюрами
Доходы жителей Башкирии увеличились на 4,3%, но радоваться рано. Траты растут быстрее, а по темпам роста зарплат республика уступает даже соседям по ПФО.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.