В России испытали кинетический истребитель беспилотников

В России протестировали личное кинетическое орудие «Изделие 545». Новинка способна сбивать любые дроны на дистанции до 150 метров, поражая их элементы связи.
запуск бпла
©Минобороны РФ

В России завершились успешные испытания нового кинетического орудия «Изделие 545», предназначенного для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике «Новые русские технологии».

Устройство представляет собой личное оружие, способное уничтожать дроны всех типов на дистанции 100-150 метров с использованием любого стандартного вооружения бойца. Принцип действия основан на выстреливании корпуса изделия в сторону цели, после чего специальные поражающие элементы поражают беспилотник.

Техническая характеристика новинки

«Поражающие элементы показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников — это наше ноу-хау, защищенное патентами», — заявили представители разработчика.

При применении устройства происходит поражение элементов связи БПЛА, что приводит к потере управления и падению дрона.

В настоящее время «Изделие 545» находится на стадии научной разработки. Разработчики подчеркивают, что орудие отличается низкой стоимостью производства и может стать доступным средством защиты для военнослужащих на передовой.

Испытание «Изделия 545» проходит на фоне активного развития российских антидроновых технологий. В 2025 году в стране уже тестировались лазерные системы, включая лучемет «Посох», способный прожигать дроны на расстоянии до 500 метров за считанные секунды. Кроме того, разрабатываются специальные дробовые патроны для автоматов, превращающие их в эффективное противодроновое оружие.

Российские специалисты также работают над созданием лазерных систем для установки на беспилотники и модернизацией боевых машин типа «Терминатор» с улучшенной защитой от дронов.

