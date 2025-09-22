0
10 часов
Новости

В России хотят урезать зарплаты школьным директорам и главврачам

Зарплаты директоров школ и главврачей предложили ограничить. По инициативе Сергея Миронова, их доход не должен превышать средний заработок в коллективе более чем в два раза.
кошелек с пятитысячными купюрами
По информации РИА Новости, в России может появиться новый потолок зарплат для руководителей в бюджетной сфере. С такой идеей выступил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, направив обращение премьеру Михаилу Мишустину.

Последствия такой реформы ощутят на себе директора школ и главврачи. Их доходы предлагается жёстко привязать к средним показателям по учреждению. Если инициативу одобрят, начальник не сможет получать больше двух средних окладов своих сотрудников.

По мнению депутата, стопроцентная надбавка — это адекватная плата за управленческие риски и ответственность. Дальнейший же рост заработка руководителя должен напрямую зависеть от того, насколько выросли доходы всего остального коллектива.

Сейчас, как считает Миронов, ситуация обратная: начальство выписывает себе премии, в то время как рядовые сотрудники сидят на скромных ставках. Именно такой колоссальный разрыв в доходах, по словам политика, провоцирует профессиональное выгорание у учителей и медиков. В результате специалисты просто уходят из профессии, а в больницах и школах возникает острейший кадровый голод.

В 2025 году в России уже начали внедрять новые системы оплаты труда для бюджетников. Для педагогов постепенно вводится модель «70 на 30», где 70% дохода составляет базовый оклад, а остальное — стимулирующие выплаты. По данным на начало сентября 2025 года, средняя зарплата учителя в стране составляет 68 520 рублей.

Для медиков также запущен пилотный проект по реформе зарплат. Его суть — в привязке окладов к минимальному размеру оплаты труда, который с 1 января 2025 года составляет 22 440 рублей. Согласно новой системе, врачи с высшим образованием должны получать не менее четырёх МРОТ. При этом, по статистике на 2025 год, средний заработок врача в России держится на уровне 73 383 рублей.

