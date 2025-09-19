В России хотят изменить правила для начала отопительного сезона

В Госдуме предложили включать отопление не всем сразу. Сначала тепло дадут старым домам, а новостройкам — в последнюю очередь. Идея потребует полной модернизации изношенных сетей.

Привычная схема, когда батареи по всей стране теплеют по одной команде, может уйти в прошлое. Инициативу выдвинул зампред комитета Госдумы по ЖКХ Владимир Кошелев, о чем сообщили РИА Новости. По его мнению, единый для всех подход устарел, а технологии позволяют действовать более гибко.

Суть предложения — в поэтапном или зонированном старте сезона. Сначала отопление планируют подавать в здания, которые теряют тепло быстрее всего. В приоритете окажутся старые и аварийные дома с неутепленными фасадами, где жильцы мерзнут в первую очередь.

Весной процесс пойдет в обратном порядке. Первыми отключать от тепла будут современные и хорошо утепленные новостройки. Там, как объяснил депутат, тепловая инерция ниже, и квартиры остывают значительно медленнее.

Звучит логично, но есть нюанс. Чтобы такая умная система заработала, нужно серьезно модернизировать коммунальную инфраструктуру.

Сейчас по всей России действует единый стандарт, доставшийся в наследство от СССР: тепло дают, когда среднесуточная температура держится ниже +8 градусов пять дней подряд.

Вся эта история разворачивается на фоне недавнего подорожания коммуналки. С 1 июля тарифы по стране выросли в среднем на 11,9%. Причинами назвали износ сетей, дефицит кадров и необходимость той самой модернизации, о которой говорит депутат.