В России готовятся к отключению Telegram: названа дата полной блокировки

Источники сообщают о планах Роскомнадзора ограничить доступ к мессенджеру с 1 апреля. Ведомство и эксперты прокомментировали вероятность реализации такого сценария.
мессенджер телеграм
©Gemini

Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что доступ к мессенджеру в России могут полностью ограничить 1 апреля 2026 года. Роскомнадзор официально эти планы не подтвердил, но и не опроверг, рекомендовав россиянам переходить на отечественные сервисы.

Как Роскомнадзор планирует ограничить доступ к Telegram

Источники Baza утверждают, что решение о блокировке уже находится в стадии проработки. Технически сценарий будет повторять отключение продуктов компании Meta*. Это означает, что приложение перестанет обновляться и загружать контент через российских провайдеров. Ограничения коснутся как мобильного интернета, так и проводного подключения.

В пресс-службе Роскомнадзора на прямой запрос журналистов ответили без конкретики. Представители ведомства заявили, что им «нечего добавить», и перенаправили к реестру организаторов распространения информации. Сенатор Андрей Клишас ранее заявлял: иностранные платформы обязаны соблюдать российское законодательство, иначе к ним будут применены меры ограничения.

Сбои в Башкирии: на что жители Уфы жаловались при подключении к Telegram

Технические проблемы, которые могут быть связаны с подготовкой к блокировке, пользователи замечали последние полгода. 10 января 2026 года сервис Downdetector зафиксировал крупный сбой: жители Поволжья, Урала и Сибири массово не смогли подключиться к серверам. Центр мониторинга сетей общего пользования подтвердил резкое снижение трафика мессенджера в эти дни.

Сбои часто фиксировали в Башкортостане. По данным издания News-Bash, в ноябре и декабре 2025 года жители республики жаловались на задержки сообщений и невозможность загрузить фото и видео. Эксперты связывали это с тестированием оборудования ТСПУ (технических средств противодействия угрозам) и локальными ограничениями интернета вблизи промышленных объектов республики.

Блокировка СМС и новых аккаунтов: последствия возможного отключения 1 апреля

Если полная блокировка произойдет, пользоваться мессенджером без специальных средств обхода будет невозможно. Однако эффективность VPN-сервисов также остается под вопросом из-за работы оборудования ТСПУ, которое способно фильтровать трафик на глубоком уровне (DPI).

Создать новый аккаунт будет затруднительно. Российские операторы связи еще в октябре 2025 года начали блокировать СМС с кодами подтверждения от иностранных сервисов, включая WhatsApp** и Telegram. При отсутствии активной сессии на другом устройстве (например, на компьютере) восстановить доступ к профилю после сбоя не удастся.

Позиция Павла Дурова и ключи шифрования: предыстория конфликта

Основатель платформы Павел Дуров неоднократно заявлял, что Telegram не передает ключи шифрования спецслужбам ни одной страны мира. Он подчеркивал, что предпочитает терять целые рынки, но сохранять конфиденциальность переписки пользователей. Ранее по схожему сценарию — из-за отказа сотрудничать с властями — в России был ограничен доступ к соцсети Snapchat.

* — компания Meta признана экстремистской и запрещенна на территории России.

** — WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.

