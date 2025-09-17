В России готовят закон о длинных отпусках

В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. Профсоюзы и депутаты считают, что люди стали слишком много работать и не успевают восстановиться.

Россиянам могут добавить целую неделю к отпуску, чтобы спасти их от тотальных переработок. С такой идеей, как сообщает ТАСС, выступили в профсоюзах, поддержав инициативу депутатов Госдумы.

Замглавы Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов считает, что нынешних 28 дней для полноценного отдыха уже мало. Он поддержал предложение фракции «Справедливая Россия — За правду» и предложил увеличить срок до 35 дней. Главный аргумент — у людей должно быть больше времени на семью и досуг.

Проблема в том, что сотрудники в стране уже пятый год подряд проводят на работе всё больше времени. Люди крутятся в этом рабочем колесе, как белки, забывая про нормальный график. По словам Чиннова, некоторые трудятся по 12, а то и по 16 часов в сутки, особенно там, где нет профсоюзной защиты.

Полноценный отдых и восстановление сил после такого становятся роскошью. А повлиять на ситуацию сложно. Из-за моратория на проверки Госинспекция труда часто не может приструнить недобросовестных начальников, выжимающих из подчинённых все соки.

Инициатива пока только готовится к внесению на рассмотрение в Госдуму. Депутат Николай Новичков подтвердил, что его фракция работает над соответствующим законопроектом.