Новости

В паспорта РФ начнут добровольно ставить штамп с номером из Единого регистра

С 1 января 2026 года граждане смогут добровольно поставить в паспорт штамп с номером из Единого регистра населения. Мера упростит получение госуслуг.
Правительство утвердило порядок внесения новых сведений в основной документ гражданина, норма вступит в силу со следующего месяца. С 1 января 2026 года любой гражданин вправе обратиться в органы МВД или МФЦ для проставления отметки с номером записи федерального регистра сведений о населении (ИД ЕРН). Процедура носит заявительный характер и не является обязательной для всех.

Идентификатор представляет собой уникальный номер, который присваивается человеку в системе Единого регистра (ЕРН). Данная база консолидирует сведения из различных ведомств: ЗАГС, МВД, ФНС и других государственных структур. Наличие единого номера позволяет точно идентифицировать гражданина в межведомственном взаимодействии и исключить дублирование данных.

Для получения отметки необходимо личное присутствие заявителя. Уполномоченный сотрудник проверит соответствие данных в информационной системе и проставит штамп, содержащий сам цифровой код, дату внесения и подпись должностного лица. Предполагается, что нововведение оптимизирует процесс предоставления государственных услуг, сократив количество запрашиваемых справок.

Эксперты отмечают, что данный идентификатор со временем может стать альтернативой отметке об ИНН в документах, удостоверяющих личность. Единый регистр населения создавался как эталонный ресурс для актуализации данных о гражданах и исправления несоответствий, накопленных в разрозненных базах за прошлые годы.

Ранее «Ньюс-Баш» сообщал о внедрении других цифровых инструментов в регионе. В 2025 году в многофункциональных центрах республики заработали терминалы для получения услуг посредством биометрической идентификации. Она позволяет оформлять документы без предъявления паспорта. Также в августе текущего года региональные власти давали разъяснения касательно уведомлений о внесении данных в Единый реестр воинского учета, уточнив, что рассылка на портале Госуслуг является информационным сообщением, а не электронной повесткой.

