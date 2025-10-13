0
В одном из сел Башкирии снова нет воды из-за аварии на новом водопроводе

Жители села Толбазы уже неделю выживают без воды из-за поломки нового водопровода. В школах хаос, детсады не работают, а власти кормят обещаниями.
Жители села Толбазы Аургазинского района уже неделю живут без центрального водоснабжения. Отключение воды привело к сокращению уроков в школах и нарушению работы детских садов. Причиной стала очередная авария на новом водопроводе, который строили в течение лета, и последующая поломка насосного оборудования. Власти обещают, что новый насос доставят 13 октября, после чего подача воды будет восстановлена, сообщает Уфа1.

Что произошло

Изначально воду отключили на несколько часов для плановых работ по подключению стадиона. Однако после этого водоснабжение не вернулось. Как пояснили в администрации района, на новом водопроводе произошла авария, которую устранили 9 октября. Но когда систему начали заполнять, выяснилось, что насосы не справляются с нагрузкой и работают только на 75% мощности.

Жители сообщают, что организованного подвоза воды нет. Это создаёт серьёзные трудности, особенно для семей с детьми. В школах и детских садах сложилась антисанитарная обстановка, детей не кормят, а занятия сокращены.

Что говорят в администрации

Заместитель главы района по ЖКХ Дмитрий Марунич сообщил, что для решения проблемы заказан новый, более мощный насос. Его доставка в Толбазы запланирована на 13 октября, после чего специалисты приступят к монтажу. По прогнозам администрации, частично вода начнёт поступать в дома уже в ближайшее время, а полностью восстановить подачу планируется к 14 октября.

Проблема тянется с лета

Нынешнее отключение — продолжение череды проблем с водоснабжением в Аургазинском районе. Летом 2025 года жители нескольких населённых пунктов, включая Толбазы, месяцами сидели без воды или получали её с перебоями.

Это было связано со строительством и запуском нового Аургазинского группового водопровода стоимостью более 400 млн рублей. В процессе пусконаладочных работ постоянно случались аварии: прорывы на участках, некачественная пайка труб и выход из строя оборудования. Власти объясняли перебои необходимостью работать на низком давлении, чтобы избежать новых прорывов, и ожидали поставки заказных деталей. Несмотря на заверения чиновников, что система вот-вот заработает в штатном режиме, проблемы продолжаются до сих пор.

