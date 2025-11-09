0
В одном из городов Башкирии появится новый крупный центр развлечений

В Салавате планируют построить современный многофункциональный центр, который объединит досуг, развлечения и деловые мероприятия. Двухэтажное здание планируется возвести до конца 2028 года.
На первом этаже центра разместятся фуд-корты и современный конференц-зал для проведения встреч и мероприятий. Второй этаж полностью отдадут под развлечения — там откроют четыре кинозала. Предполагаемым местом строительства является участок на пересечении Ленинградской улицы и Малой объездной дороги.

Информацию о планах строительства озвучил глава администрации города Марат Загидуллин в интервью телеканалу UTV. По его словам, в настоящее время идет подготовка необходимой документации. Следующим шагом станет представление проекта главе Башкирии Радию Хабирову на заседании Инвестиционного часа.

Это не единственный крупный проект для города. Параллельно «Газпром нефтехим Салават» строит завод по производству суперабсорбирующих полимеров, который планируют запустить в 2028 году. Также в Салавате ведутся работы по благоустройству общественных пространств, например, на Первомайской улице.

С 2018 года в Башкирии состоялось более 180 заседаний «Инвестчаса», на которых было рассмотрено 760 проектов на общую сумму 1,3 трлн рублей. Из них 136 проектов уже успешно реализованы, а 405 находятся в стадии реализации. Одобрение на «Инвестчасе» дает проектам различные преференции, включая налоговые льготы.

