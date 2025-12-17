В Общественной палате предложили запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет

Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ, предложил законодательно ограничить доступ к социальным сетям для граждан младше 16 лет, сообщает РИА Новости. Инициатива направлена на повышение уровня безопасности несовершеннолетних в цифровом пространстве.

По мнению автора предложения, существующие меры защиты детей в интернете требуют пересмотра и ужесточения. Родители должны обладать гарантиями, что ребенок не столкнется с деструктивной информацией при использовании веб-ресурсов.

Ограничительные меры предполагается распространить не только на социальные платформы, но и на популярные мессенджеры. В качестве примера сервиса, деятельность которого может быть приостановлена при нарушении правил, эксперт упомянул WhatsApp*.

Отдельный блок предложений касается индустрии интерактивных развлечений. Иностранные разработчики онлайн-игр должны будут пройти обязательную регистрацию в российском правовом поле для продолжения работы. В случае отказа компаний выполнять требования национального законодательства доступ к их продуктам на территории страны могут заблокировать. Также рассматривается вопрос контроля технологий искусственного интеллекта.

Ранее схожие меры прорабатывались на уровне министерств: Минцифры обсуждало внедрение специализированных сим-карт для несовершеннолетних. Данный технический инструмент позволил бы операторам автоматически фильтровать трафик и блокировать доступ к сайтам, имеющим возрастные ограничения, а родителям — отслеживать геолокацию ребенка.

В Государственной Думе также звучат инициативы, опирающиеся на зарубежную практику регулирования интернета. Депутат Андрей Свинцов выступал с предложением полного запрета социальных сетей для лиц младше 14 лет, ссылаясь на опыт законодательства Австралии.

Для подростков в возрасте от 14 до 16 лет парламентарий предложил установить строгий временной лимит. Рассматривается вариант разрешения на использование сети только в течение одного часа в утреннее и вечернее время для образовательных целей.

* — WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.