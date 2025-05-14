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В небе над Уфой пронёсся болид

©rutube

Вчера около 23:20 ночное небо над Уфой прорезал яркий метеор. Жители башкирской столицы массово делились видео необычного явления — кто-то решил, что это НЛО, кто-то — что конец света начался.

В уфимском планетарии подтвердили: это метеор-болид, вероятно, из потока «Эта Аквариды». Эти космические гости будут радовать астрономов до 28 мая.

RuTube

Точно определить принадлежность «звёздного гостя» специалисты пока не могут — нужно больше данных о траектории полёта.

Уфимцы из разных районов города стали свидетелями космического шоу. В соцсетях уже гадают: к чему бы такой знак с неба?

А вы верите в приметы или просто наслаждаетесь космическими спецэффектами? В любом случае, вселенной явно есть что показать даже в обычный будний вечер в Уфе.

— Я вчера видела в небе что то яркосветящее, сначало стояло на месте, потом тихо летело в сторону Булгакова, затем резко упало, это было после 23.00, — пишет в соцсетях Элеонора У.

— Ну всё. Держись деревня! Сейчас уфологи, экстрасенсы нагрянут…😂😂😂, — комментирует Лариса М.

— Я тоже это видела в районе 23.10 причём это не быстро падало как звезда например, это падало намного медленнее, был яркий шар, — написала Татьяна Е.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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