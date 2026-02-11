В небе над Башкирией произойдет соединение двух планет-гигантов

16 февраля в небе над республикой произойдет тесное сближение Сатурна и Нептуна. Наблюдать явление можно вечером на юго-западе; для обзора Нептуна потребуется оптика.

В понедельник, 16 февраля, в небе над Башкирией сблизятся две планеты-гиганта. Наблюдать явление можно на юго-западном горизонте сразу после заката. В Уфимском городском планетарии уточнили, что увидеть обе планеты получится только при наличии оптических приборов.

Точное время наблюдения: почему нужно успеть до 21:30

Момент точного соединения планет произойдет утром в 08:38 по уфимскому времени. В это время небо светлое, поэтому наблюдать явление невозможно.

Астрономы рекомендуют выходить на наблюдение вечером, как только начнутся сумерки. Смотреть нужно на юго-запад, в сторону созвездия Рыб. Времени будет немного: уже в 21:30 планеты скроются за горизонтом, поэтому откладывать просмотр на глубокую ночь бессмысленно.

Бинокль для Нептуна и яркий Сатурн: советы по оптике

Сценарий наблюдения зависит от вашей техники. Сатурн — яркий объект, его видно невооруженным глазом. Найдите самую заметную точку в указанном секторе неба — это он.

С Нептуном сложнее. Это тусклая планета со звездной величиной +8. Человеческий глаз не способен различить такой слабый свет, поэтому вам обязательно понадобится бинокль или любительский телескоп.

Рядом, у самой линии горизонта, будет находиться Меркурий. Увидеть его будет трудно из-за атмосферной дымки и низкой посадки.

График затмений на 2026 год

Планеты в этом году часто группируются в одном секторе. Ранее, 23 января, жители Башкирии уже могли видеть Сатурн и Нептун рядом с молодой Луной.

С солнечными и лунными затмениями в 2026 году жителям республики не повезло. Ближайшее солнечное затмение 17 февраля будет видно только в Антарктиде. Остальные затмения года также пройдут вне зоны видимости Башкирии. Любителям астрономии остается рассчитывать на метеорные потоки: весной ожидаются Лириды, а в августе — традиционные Персеиды.