В национальном парке «Башкирия» зацвели краснокнижные первоцветы

Весеннее тепло разбудило редкие цветы в заповеднике.

С потеплением в национальном парке «Башкирия» распустились охраняемые дикорастущие цветы. Администрация парка 4 апреля показала в социальных сетях снимки прострела, лапчатки и жёлтого гусиного лука.

Прострел, известный в народе как сон-трава, входит в региональную Красную книгу. Его крупные сине-фиолетовые цветки по форме напоминают колокольчики или тюльпаны. Цветёт он в апреле и начале мая. Срывать его не только противозаконно, но и опасно: в свежем виде сон-трава токсична.

В апреле 2025 года прострел в Башкирии зацвёл раньше срока — из-за аномально тёплой весны.

В парке произрастают 765 видов растений. Из них 50 числятся в Красной книге Республики Башкортостан, ещё 15 — в федеральном списке охраняемых видов.

С 12 октября 2023 года в России работает статья 260.1 УК РФ: за незаконный сбор, хранение и продажу краснокнижных растений грозит до 4 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Адвокат Александр Караваев в комментарии ТАСС отметил: фотография с сорванным краснокнижным цветком, выложенная в социальных сетях, уже считается квалифицирующим признаком преступления — и наказание может достигать 5 лет лишения свободы.