В МВД назвали шесть отметок, которые можно будет ставить в паспорт с 2026 года

С 1 января 2026 года россияне смогут ставить в паспорт номер записи из единого реестра населения (ИД ЕРН) вместо ИНН. Новый штамп упростит оформление льгот и сделок с недвижимостью, сообщили в МВД.

Вместо привычного идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в паспорте появится отметка с ИД ЕРН. Это уникальный цифровой код, который присваивают человеку при попадании в федеральную базу «Единый регистр сведений о населении».

Код помогает ведомствам быстрее подтверждать личность гражданина. Штамп пригодится при оформлении госуслуг, социальных пособий и регистрации прав на имущество. Поставить его можно в налоговой или подразделениях МВД. Старые отметки об ИНН, сделанные до 2026 года, менять не нужно — они остаются действительными.

Что еще можно вписать в паспорт

Всего в документе разрешено делать шесть дополнительных отметок по желанию владельца. Кроме цифрового кода, граждане могут указать:

группу крови и резус-фактор;

данные о детях;

сведения о заключении и расторжении брака;

реквизиты ранее выданных паспортов;

данные зарубежных документов, удостоверяющих личность.

Справка

Единый регистр сведений о населении (ЕРН) — это централизованная база данных, объединяющая информацию из ЗАГСов, МВД, Налоговой службы и других ведомств. Система создает «золотой профиль» гражданина, чтобы государству было проще администрировать налоги, призыв и социальные выплаты.

Паспортная реформа совпадает с ужесточением правил выезда за границу. С 20 января 2026 года дети до 14 лет не смогут пересекать границу по свидетельству о рождении (даже в Абхазию или Казахстан) — им потребуется собственный загранпаспорт.