В МВД назвали шесть отметок, которые можно будет ставить в паспорт с 2026 года

Вместо привычного идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в паспорте появится отметка с ИД ЕРН. Это уникальный цифровой код, который присваивают человеку при попадании в федеральную базу «Единый регистр сведений о населении».
Код помогает ведомствам быстрее подтверждать личность гражданина. Штамп пригодится при оформлении госуслуг, социальных пособий и регистрации прав на имущество. Поставить его можно в налоговой или подразделениях МВД. Старые отметки об ИНН, сделанные до 2026 года, менять не нужно — они остаются действительными.
Что еще можно вписать в паспорт
Всего в документе разрешено делать шесть дополнительных отметок по желанию владельца. Кроме цифрового кода, граждане могут указать:
- группу крови и резус-фактор;
- данные о детях;
- сведения о заключении и расторжении брака;
- реквизиты ранее выданных паспортов;
- данные зарубежных документов, удостоверяющих личность.
Справка
Единый регистр сведений о населении (ЕРН) — это централизованная база данных, объединяющая информацию из ЗАГСов, МВД, Налоговой службы и других ведомств. Система создает «золотой профиль» гражданина, чтобы государству было проще администрировать налоги, призыв и социальные выплаты.
Паспортная реформа совпадает с ужесточением правил выезда за границу. С 20 января 2026 года дети до 14 лет не смогут пересекать границу по свидетельству о рождении (даже в Абхазию или Казахстан) — им потребуется собственный загранпаспорт.