В Минтуризма Башкирии нагрянули силовики с проверкой

В уфимском Министерстве предпринимательства и туризма работают силовики. Идёт выемка документов по нацпроекту. Под прицелом — связь ведомства с АНО «Центр развития туризма» ©rutube
В Министерстве предпринимательства и туризма Башкирии сегодня неспокойно — в кабинетах работают силовики. Как сообщает Башинформ, в здании ведомства идёт выемка документов. Глава министерства Зухра Гордиенко подтвердила визит правоохранителей, назвав его плановой проверкой в рабочем порядке.
Сотрудников в камуфляже интересует, как в республике тратились деньги по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». По словам руководителя ведомства, силовики забирают на проверку некие документы, и она уверена, что компетентные органы во всём разберутся.
Под особым прицелом оказались бумаги, связанные с деятельностью АНО «Центр развития туризма». Следователей интересует вся история взаимоотношений министерства с этой организацией, начиная с 2020 года.
Пока это выглядит как проверка, но некоторые источники сообщают о возможном уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере. По неподтверждённым данным, у силовиков есть вопросы к одному из руководителей Центра, известному общественнику Артуру Идельбаеву.
По информации СМИ, параллельно с выемкой в министерстве прошли задержания топ-менеджеров связанных с туризмом некоммерческих организаций — директора «Центра развития туризма» Руслана Юнусова и главы «Проектного офиса» Ильнура Куватова.
- Это единичная проверка или в туристической сфере Башкирии целая серия скандалов?
К сожалению, проблемы в туристической отрасли республики носят системный характер. Буквально накануне обысков прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело о хищении более 27 миллионов рублей в рамках того же нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По этому делу обвиняются владелец турагентства «Урал-Тенгри» Александр Гончаров, владелица компании «Тенгри» Алевтина Емельянова и её сотрудница Светлана Мусеева. Они с 2020 по 2022 год незаконно получали компенсации, предоставляя ложные сведения о туристических услугах.
- АНО «Центр развития туризма» — это новая организация или у неё сложная история?
История этой организации весьма запутанная. Первый «Центр развития туризма» в Башкирии был создан ещё раньше, но в августе 2019 года его упразднили по распоряжению региональных властей. Интересно, что возглавлял тот центр как раз Артур Идельбаев, который покинул пост незадолго до упразднения организации. Позже центр был воссоздан заново — уже как отдельная структура, которая и попала под прицел следствия.
- Что известно об Артуре Идельбаеве, кроме его связи с туризмом?
Артур Идельбаев — известная в республике фигура, который совмещает общественную деятельность с предпринимательством. Он является директором геопарка «Торатау» — одного из знаковых туристических объектов Башкирии. В мае 2025 года Идельбаев выступал спикером на масштабной туристической конференции «Турпоток» в Стерлитамаке, где даже получил подарочный сертификат от председателя Экспертного Совета Ассоциации Отельеров.
- На какие суммы может быть рассчитано расследование?
Если судить по уже известным фактам, речь идёт о серьёзных суммах. По одному делу фигурирует 27 миллионов рублей, при этом на имущество обвиняемых уже наложен арест на 9 миллионов. Учитывая, что источники говорят о «мошенничестве в особо крупном размере», итоговый ущерб может оказаться ещё больше. Особо крупным размером по российскому законодательству считается сумма свыше 6 миллионов рублей, но верхний предел может исчисляться десятками миллионов.
- Как это может отразиться на туристической отрасли Башкирии?
Скандал может серьёзно подорвать репутацию республики как туристического направления. Это особенно болезненно на фоне того, что власти региона активно продвигают туризм как приоритетную отрасль — только на проект «Стерлитамак — город креатива» было выделено более 105 миллионов рублей. Министр туризма Зухра Гордиенко ещё в мае заявляла, что ставка будет делаться на креатив в туристической сфере, но теперь ведомству придётся восстанавливать доверие и к самой системе управления отраслью.
- Что это значит для других НКО, работающих с бюджетными деньгами в туризме?
Расследование может стать сигналом для ужесточения контроля над всеми автономными некоммерческими организациями, получающими государственное финансирование в сфере туризма. Под прицелом оказались сразу две структуры — АНО «Центр развития туризма» и АНО «Проектный офис», что говорит о системной проверке всей схемы взаимодействия власти с НКО в туристической отрасли Башкирии.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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