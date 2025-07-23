В Минтуризма Башкирии нагрянули силовики с проверкой

В уфимском Министерстве предпринимательства и туризма работают силовики. Идёт выемка документов по нацпроекту. Под прицелом — связь ведомства с АНО «Центр развития туризма»

В Министерстве предпринимательства и туризма Башкирии сегодня неспокойно — в кабинетах работают силовики. Как сообщает Башинформ, в здании ведомства идёт выемка документов. Глава министерства Зухра Гордиенко подтвердила визит правоохранителей, назвав его плановой проверкой в рабочем порядке.

Сотрудников в камуфляже интересует, как в республике тратились деньги по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». По словам руководителя ведомства, силовики забирают на проверку некие документы, и она уверена, что компетентные органы во всём разберутся.

Под особым прицелом оказались бумаги, связанные с деятельностью АНО «Центр развития туризма». Следователей интересует вся история взаимоотношений министерства с этой организацией, начиная с 2020 года.

Пока это выглядит как проверка, но некоторые источники сообщают о возможном уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере. По неподтверждённым данным, у силовиков есть вопросы к одному из руководителей Центра, известному общественнику Артуру Идельбаеву.

По информации СМИ, параллельно с выемкой в министерстве прошли задержания топ-менеджеров связанных с туризмом некоммерческих организаций — директора «Центра развития туризма» Руслана Юнусова и главы «Проектного офиса» Ильнура Куватова.