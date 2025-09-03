В мэрии Уфы назвали сроки подачи тепла в социальные объекты

Уфимская мэрия готовит город к отопительному сезону. Тепло в соцучреждения дадут к октябрю, но последнее слово за погодой. Жителям придётся подождать.

Похоже, уфимским школьникам и детсадовцам не придётся сидеть на уроках в куртках. Власти планируют подать тепло в соцучреждения к началу октября. Такую информацию, по данным «Башинформа», озвучили на оперативном совещании в администрации города.

Команду «греть» дал заммэра Сергей Плотников. Он поручил городским службам мобилизовать все силы и завершить подготовительные работы до октября. Все нужные акты должны быть оформлены до конца сентября, а уже в середине месяца трубы начнут заполнять специальной очищенной водой.

Впрочем, окончательное решение остаётся за синоптиками. Чиновники будут сверяться с прогнозом Башгидромета. Подача тепла стартует, только если среднесуточная температура продержится ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. Это правило не меняется.

Руководителям социальных объектов напомнили: чтобы получить тепло, нужно подать заявку в теплоснабжающую организацию.

Даже после старта сезона мгновенного тепла ждать не стоит. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев ранее предупреждал, что с момента пуска до прогрева батарей может пройти до трёх суток.