В Курултае Башкирии назвали средний возраст занятого жителя региона

Депутат Рустем Ахунов представил данные о демографии Башкирии: население стареет, доля молодежи снижается, а средний возраст работника достиг 42 лет.
Депутат Госсобрания — Курултая Рустем Ахунов сравнил демографию республики 1989 и 2024 годов. Главный вывод: население стареет, людей трудоспособного возраста становится меньше, а средний работник в регионе достиг возраста 42 лет.

Содержание
  1. Молодежи меньше, пенсионеров больше
  2. Портрет работника
  3. Стабильные показатели
  4. Что это значит
  5. Справка

Молодежи меньше, пенсионеров больше

За 35 лет возрастная структура жителей республики изменилась. Доля людей старше трудоспособного возраста выросла с 17,3% до 23%.

Одновременно сократилось количество молодых людей, которые еще не начали работать. Если в 1989 году они составляли 26,7% населения, то сейчас — 19,6%. Падение составило 7,1 процентного пункта.

Рустем Ахунов называет этот процесс старением населения. Это подтверждает и общая статистика: средний возраст жителя Башкирии (включая детей) вырос до 39,89 лет.

Портрет работника

Рынок труда в Башкирии держится на людях среднего возраста.

  • 42 года — средний возраст занятого в экономике жителя.
  • 30–39 лет — самая многочисленная группа работников (более трети от всех занятых).

Мужчины участвуют в рабочей силе активнее женщин: работают 67,3% мужчин и только 50,5% женщин. Депутат объясняет такой разрыв укладом жизни в сельской местности, где женщины реже устраиваются на официальную работу.

Стабильные показатели

Несмотря на старение, общая численность населения растет, а гендерный баланс не меняется.

  • +3,1% — рост населения за 35 лет (с 3,94 млн до 4,06 млн человек).
  • 47% — доля мужчин в регионе (цифра не изменилась с 1989 года).

Что это значит

Изменения в демографии напрямую влияют на экономику. Бизнесу и государству придется перестраивать социальную политику, учитывая нехватку молодых кадров и старение персонала. Власти уже планируют меры по повышению продолжительности жизни: с нынешних 72 лет до 78 лет к 2030 году.

Справка

При анализе статистики важно учитывать пенсионную реформу. До 2018 года пенсионный возраст составлял 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Сейчас идет переходный период (2019–2028 гг.), который постепенно повышает планку до 60 и 65 лет соответственно. Это искусственно удерживает часть пожилых людей в категории «трудоспособных».

