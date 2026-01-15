В Курултае Башкирии назвали средний возраст занятого жителя региона

Депутат Рустем Ахунов представил данные о демографии Башкирии: население стареет, доля молодежи снижается, а средний возраст работника достиг 42 лет.

Депутат Госсобрания — Курултая Рустем Ахунов сравнил демографию республики 1989 и 2024 годов. Главный вывод: население стареет, людей трудоспособного возраста становится меньше, а средний работник в регионе достиг возраста 42 лет.

Молодежи меньше, пенсионеров больше

За 35 лет возрастная структура жителей республики изменилась. Доля людей старше трудоспособного возраста выросла с 17,3% до 23%.

Одновременно сократилось количество молодых людей, которые еще не начали работать. Если в 1989 году они составляли 26,7% населения, то сейчас — 19,6%. Падение составило 7,1 процентного пункта.

Рустем Ахунов называет этот процесс старением населения. Это подтверждает и общая статистика: средний возраст жителя Башкирии (включая детей) вырос до 39,89 лет.

Портрет работника

Рынок труда в Башкирии держится на людях среднего возраста.

42 года — средний возраст занятого в экономике жителя.

— средний возраст занятого в экономике жителя. 30–39 лет — самая многочисленная группа работников (более трети от всех занятых).

Мужчины участвуют в рабочей силе активнее женщин: работают 67,3% мужчин и только 50,5% женщин. Депутат объясняет такой разрыв укладом жизни в сельской местности, где женщины реже устраиваются на официальную работу.

Стабильные показатели

Несмотря на старение, общая численность населения растет, а гендерный баланс не меняется.

+3,1% — рост населения за 35 лет (с 3,94 млн до 4,06 млн человек).

— рост населения за 35 лет (с 3,94 млн до 4,06 млн человек). 47% — доля мужчин в регионе (цифра не изменилась с 1989 года).

Что это значит

Изменения в демографии напрямую влияют на экономику. Бизнесу и государству придется перестраивать социальную политику, учитывая нехватку молодых кадров и старение персонала. Власти уже планируют меры по повышению продолжительности жизни: с нынешних 72 лет до 78 лет к 2030 году.

Справка

При анализе статистики важно учитывать пенсионную реформу. До 2018 года пенсионный возраст составлял 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Сейчас идет переходный период (2019–2028 гг.), который постепенно повышает планку до 60 и 65 лет соответственно. Это искусственно удерживает часть пожилых людей в категории «трудоспособных».