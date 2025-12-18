0
57 минут
Новости

В Курултае Башкирии депутатам предложили делать перерывы на гимнастику

Рустем Ахмадинуров предложил прерывать долгие заседания на разминку. Проводить гимнастику позвали олимпийскую чемпионку Аделину Загидуллину.
курултай башкирии
©rutube

Башкирские депутаты обсудили идею проводить спортивные разминки прямо в зале заседаний. Инициатор — депутат Рустем Ахмадинуров, сообщает Уфа1.

Он отметил, что многочасовое сидение в креслах снижает тонус и вредит здоровью. Предложение простое: если сессия затягивается дольше трех-четырех часов, нужно делать перерыв на физические упражнения. Это поможет восстановить кровообращение и работоспособность.

Инструктора нашли сразу среди коллег. В зале присутствовала Аделина Загидуллина — олимпийская чемпионка по фехтованию и депутат Курултая. Ахмадинуров предложил ей роль ведущей этих пятиминуток. Идею озвучили в разгар обсуждения налогов и бюджета, но она носит пока только рекомендательный характер.

Рустем Ахмадинуров занимается темой спорта профессионально. С октября 2023 года он работает советником Главы Башкирии по спортивным вопросам. Его предложение логично продолжает курс на внедрение здоровых привычек в работу госаппарата.

Тенденция на пересмотр отношения к спорту касается и образования. Ранее news-bash.ru писал, что российским школьникам изменили формат уроков физкультуры. Теперь дети могут выбирать, чем заниматься на третьем занятии в неделю.

Министерство просвещения утвердило список из 32 дисциплин для дополнительных модулей. В него вошли не только привычные виды спорта, но и гольф, ушу, биатлон и дзюдо. Обязательная программа осталась в рамках двух уроков, а третий час отдали под интересы учеников. Это должно повысить посещаемость и вовлеченность детей.

Похожие записи
0
17.12.2025
Новости

Совет законодателей отклонил проект Курултая Башкирии об иностранных словах на товарах

вывеска башкирское название магазина
Совет законодателей при Совете Федерации выдал отрицательное заключение на идею башкирских депутатов ограничить иностранную лексику на товарах. Юристы в Москве изучили документ и нашли в нем юридические нестыковки.
0
10.12.2025
Экономика

В Башкирии урезали расходы на оборону и накинули образованию: Госсобрание уточнило бюджет на 2026 год

деньги в кошельке
В Башкирии скорректировали бюджет на 2026 год: увеличили расходы на образование и экономику, сократили — на оборону и долг.
0
02.12.2025
Политика

Госдума отказалась поддержать проект Башкирии о выделении земельных участков для инвалидов

участок земли с забором
Депутаты Госдумы 2 декабря проголосовали против инициативы Башкирии о правилах выдачи земли инвалидам.
0
25.11.2025
Новости

В Башкирии с 2026 года вырастет стоимость патента для мигрантов

пятитысячные купюры на столе
Парламент Башкирии принял закон о повышении стоимости патента для иностранных граждан. С 2026 года ежемесячный платеж составит 8500 рублей вместо прежних 6300.
0
25.11.2025
Новости

Госсобрание Башкирии продлило льготу по транспортному налогу для участников СВО

кошелек с пятитысячными купюрами
Депутаты Башкирии приняли закон: участники СВО и их семьи не будут платить налог на авто за 2025 год. Льгота коснется машин любой мощности.
0
21.11.2025
Новости

Курултай Башкирии внес в Госдуму проект о защите религиозных символов

портфель чиновника на столе
Государственное Собрание Башкортостана внесло в Госдуму законопроект, запрещающий публичную демонстрацию культовых зданий без их религиозных атрибутов.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.