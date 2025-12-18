В Курултае Башкирии депутатам предложили делать перерывы на гимнастику

Рустем Ахмадинуров предложил прерывать долгие заседания на разминку. Проводить гимнастику позвали олимпийскую чемпионку Аделину Загидуллину.

Башкирские депутаты обсудили идею проводить спортивные разминки прямо в зале заседаний. Инициатор — депутат Рустем Ахмадинуров, сообщает Уфа1.

Он отметил, что многочасовое сидение в креслах снижает тонус и вредит здоровью. Предложение простое: если сессия затягивается дольше трех-четырех часов, нужно делать перерыв на физические упражнения. Это поможет восстановить кровообращение и работоспособность.

Инструктора нашли сразу среди коллег. В зале присутствовала Аделина Загидуллина — олимпийская чемпионка по фехтованию и депутат Курултая. Ахмадинуров предложил ей роль ведущей этих пятиминуток. Идею озвучили в разгар обсуждения налогов и бюджета, но она носит пока только рекомендательный характер.

Рустем Ахмадинуров занимается темой спорта профессионально. С октября 2023 года он работает советником Главы Башкирии по спортивным вопросам. Его предложение логично продолжает курс на внедрение здоровых привычек в работу госаппарата.

Тенденция на пересмотр отношения к спорту касается и образования. Ранее news-bash.ru писал, что российским школьникам изменили формат уроков физкультуры. Теперь дети могут выбирать, чем заниматься на третьем занятии в неделю.

Министерство просвещения утвердило список из 32 дисциплин для дополнительных модулей. В него вошли не только привычные виды спорта, но и гольф, ушу, биатлон и дзюдо. Обязательная программа осталась в рамках двух уроков, а третий час отдали под интересы учеников. Это должно повысить посещаемость и вовлеченность детей.