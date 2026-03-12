В Кремле назвали условия, при которых Telegram избежит блокировки в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перечислил требования к Telegram для продолжения работы в РФ. Роскомнадзор замедляет мессенджер с 10 февраля.

В Кремле допустили полную блокировку Telegram в России, если руководство мессенджера откажется сотрудничать с властями. Об этом 12 марта сообщил Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Три условия для Telegram

Власти выдвинули три условия: соблюдение российского законодательства, постоянный контакт с регулятором и конкретные решения по накопившимся претензиям.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — подчеркнул Песков.

Как Роскомнадзор замедляет Telegram с февраля

С 10 февраля Роскомнадзор замедляет работу Telegram в стране. Слухи о полной блокировке с 1 апреля ведомство не подтвердило и не опровергло. Среди причин ограничений — массовое распространение ботов для «пробива» персональных данных. Еженедельно по требованию РКН удаляют до ста таких ботов, но на их месте тут же появляются новые.

Кремль также указал: Telegram игнорирует запросы о мошенничестве и подготовке терактов, но передаёт аналогичные сведения иностранным спецслужбам.

Как блокировали Telegram в 2018 году

Это не первая попытка ограничить мессенджер в стране. 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram. Причина — отказ предоставить ФСБ ключи дешифровки. Блокировку сняли в 2020 году. Она оказалась неэффективной — мессенджер использовал встроенные методы обхода.

От голосовых звонков до полного замедления

В августе 2025 года РКН уже ограничивал голосовые звонки в Telegram. С 10 февраля 2026 года ведомство перешло к системному замедлению. В РКН заявили: Telegram «по-прежнему не исполняет законодательство РФ, не защищает персональные данные, не противодействует мошенничеству и использованию в преступных и террористических целях».

26 февраля 2026 года СМИ сообщили о возможной полной блокировке с 1 апреля. РКН эту информацию не опроверг.

96 млн пользователей: Telegram обогнал WhatsApp*

По данным Mediascope (расчёты Okkam), в январе 2026 года месячная аудитория Telegram составила 95,978 млн человек. Мессенджер стал самым популярным в стране, обогнав WhatsApp (89,418 млн). В феврале аудитория снизилась незначительно — до 95,692 млн (спад около 2%). Для сравнения: в ноябре 2025 года аудитория достигала рекордных 105 млн, сообщает МТС AdTech.

8358 ботов и ущерб в 15 млрд рублей

С 2022 года по требованию РКН администрация Telegram удалила 8358 сервисов «пробива», сообщает РИА Новости. По информации МВД, за месяц через такие сервисы совершили более 13 000 преступлений. Ущерб превысил 15 млрд рублей.

Что происходит с Telegram прямо сейчас

Telegram продолжает работать в замедленном режиме. Пользователи отмечают задержки при отправке текстовых сообщений. Загрузка медиафайлов, голосовых и видеокружков существенно затруднена. Веб-версия перестала работать у 39,7% пользователей, сообщает detector404.

Штрафы за VPN и дедлайн в апреле

В 2025 году в России приняли закон о штрафах за «умышленный» поиск запрещённых материалов через VPN — от 3 до 5 тысяч рублей. Само использование VPN нарушением не является, сообщает Frank Media.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов отметил: начало апреля станет дедлайном для руководства Telegram. К этому сроку оно должно предложить регулятору конкретные решения.

* — WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.