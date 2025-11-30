0
В Кремле наградили главу Иглинского района Башкирии Гюзель Насырову

Главе администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Церемония прошла в Кремле.
Гюзель Насырова
Глава администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насырова получила государственную награду. О факте награждения она сообщила на своей странице в социальной сети, опубликовав фотографии из Москвы.

Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени чиновнице вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, награда присуждена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Гюзель Насырова занимает пост главы района с апреля 2021 года.

До назначения в Иглинский район Насырова работала в аппарате правительства Башкирии, а её карьера началась с должности учителя башкирского языка в одной из школ Уфы.

Отметим, что государственные награды и назначения на высокие посты часто получают лица, продемонстрировавшие лояльность и эффективность. Так, в ноябре 2025 года одну из должностей в администрации главы Башкирии занял чиновник, вернувшийся из зоны специальной военной операции.

