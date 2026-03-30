В Иглино паводок перекрыл Южный обход: как проехать водителям

Из-за подтопления в Иглино с 28 марта закрыт участок Южного обхода. Транспорт направляют по улице Ленина.
В селе Иглино Иглинского района Башкирии с 28 марта перекрыт участок Южного обхода из-за подтопления. Об этом сообщило республиканское министерство транспорта.

Участок закрыт для всех категорий транспорта. Водителей направляют в объезд — через улицу Ленина. Сроки возобновления проезда не называются: ограничения сохранятся до окончания паводка.

Кроме того, в Белорецком районе с 17:30 29 марта перекрыт отрезок с 20-го по 41-й километр дороги Верхний Авзян — Исмакаево — станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза. Запрет также распространяется на все виды транспорта.

«Проезд откроем, как только позволит обстановка. О снятии ограничений сообщим дополнительно», — пояснили в региональном минтрансе.

Весеннее половодье 2026 года в Башкирии наступило раньше обычного — вскрытие рек бассейна Белой прогнозируют на конец марта — первую декаду апреля, что на 4–5 дней раньше климатической нормы. По данным правительственного совещания, на степных реках уровень воды может превысить норму на 20–60 сантиметров, не исключён ущерб дорогам и мостам.

Ранее сообщалось, что вода в Иглинском районе быстро прибывает: река Сим у деревни Пятилетка за сутки поднялась на 95 см и достигла отметки 344 см при критическом значении 616 см. По данным Госкомитета РБ по ЧС, на 29 марта 2026 года специалисты отслеживают состояние четырёх дорожных участков в Абзелиловском, Баймакском, Кугарчинском и Куюргазинском районах, где перелив талых вод ограничил движение.

Кроме того, в Башкортостане с 1 по 30 апреля 2026 года вступает в силу временное ограничение проезда по автомобильным дорогам для транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн — согласно постановлению правительства республики №55 от 24 февраля 2026 года.

