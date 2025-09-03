В Госсобрании Башкирии обсудят инициативу о запрете навязывания абортов

Парламент Башкирии хочет запретить уговоры, обман и подкуп с целью заставить женщину сделать аборт. Глава Курултая Толкачев поручил изучить опыт более 20 регионов.

Женщин в Башкирии могут законодательно защитить от давления с целью прервать беременность. С такой инициативой, как сообщает пресс-служба Госсобрания, выступил председатель Курултая Константин Толкачев, поручивший детально изучить вопрос.

Профильному комитету по здравоохранению предстоит проанализировать опыт других субъектов РФ. Аналогичные нормы, запрещающие склонение к аборту, уже действуют более чем в двадцати регионах, включая Крым, Мордовию и Санкт-Петербург. Изучение их практики — теперь задача номер один.

Под «склонением» законодатели понимают весьма конкретные вещи: уговоры, обман, предложение денег или иное давление на женщину. При этом информирование о медицинских рисках со стороны врача под запрет не попадёт.

Сам Толкачев объясняет идею заботой о демографии и стремлением усилить поддержку семей. Но прежде чем вводить новые правила, необходимо понять, насколько они эффективны и с какими трудностями можно столкнуться. Требуется чёткий подход, исключающий двоякое толкование закона.

Именно поэтому спикер парламента настоял на обсуждении инициативы с экспертами, медиками и общественностью. Их мнения должны лечь в основу продуманных предложений. Вопрос о конкретных штрафах в Башкирии пока открыт, но в других регионах они уже существуют: для граждан — до 5 тыс. рублей, а для компаний — до полумиллиона.

Примечательно, что это не первая попытка республиканских депутатов повлиять на ситуацию в 2025 году. Как сообщал РБК, весной Госсобрание уже выходило с предложением сделать обязательными консультации у психолога перед абортом. Однако ту инициативу отклонил федеральный Совет законодателей, посчитав её избыточной и нарушающей права пациентов.