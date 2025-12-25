В Госдуме заявили об отсутствии планов по полному запрету VPN в 2026 году

Российские власти не будут вводить тотальный запрет на работу VPN-сервисов в следующем году. Депутаты считают, что полностью перекрывать доступ к анонимайзерам нельзя, так как они помогают пользователям обходить западные санкции.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский объяснил, что государство различает цели блокировок. Одно дело — доступ к противоправному контенту, который запрещен законами РФ. Другое — «недружественные» ограничения со стороны зарубежных платформ.

Чтобы обходить внешние санкции, россиянам нужны инструменты доступа. Поэтому власть не планирует законодательно запрещать использование VPN-сервисов в 2026 году.

Ставка на убеждение

Вместо прямых запретов государство продолжит курс на «депопуляризацию». Чиновники намерены объяснять пользователям технические риски. Главный аргумент — через незащищенные каналы анонимайзеров мошенники перехватывают личные данные и цифровые профили граждан. Боярский назвал это «обратной стороной медали», с которой нужно бороться просвещением, а не рубильником.

Несмотря на отсутствие планов по тотальному запрету, точечные ограничения уже действуют. С 1 марта 2024 года вступил в силу приказ Роскомнадзора, который запрещает популяризацию средств обхода блокировок. Под бан попадают сайты и посты, которые рекламируют VPN или дают инструкции по их настройке. Этот приказ будет действовать до осени 2029 года.

Регулятор также ограничивает работу технических сервисов, которые могут угрожать безопасности сетей. Недавно в России заблокировали популярный измеритель скорости интернета Speedtest от американской компании Ookla. Международная академия связи и ФСБ заподозрили, что сервис может передавать данные о конфигурации российских сетей иностранным спецслужбам. В качестве безопасной альтернативы пользователям предложили отечественное приложение «ПроСеть».