В Госдуме заявили об отсутствии планов менять пенсионный возраст

Депутат Госдумы и член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила, что в ближайшей перспективе вопрос о новом повышении пенсионного возраста в России не рассматривается. Она отметила, что действующие параметры реформы сохраняются, а соответствующие законопроекты не готовятся.

По словам парламентария, старение населения само по себе не является достаточным основанием для пересмотра границ выхода на пенсию. Бессараб указала, что рост производительности труда и внедрение технологий позволяют поддерживать необходимый уровень пенсионных выплат за счет страховых взносов работающих граждан.

Депутат также прокомментировала распространенные ранее сообщения о якобы инициативе повысить пенсионный возраст до 75 лет. Она подчеркнула, что не выдвигала таких предложений, а ее высказывания касались только порядка назначения страховых пенсий и сохранения за гражданами права самостоятельно выбирать момент выхода на пенсию, включая возможность его отсрочить.

Бессараб напомнила, что сейчас действует уже принятая пенсионная реформа, переходный период которой завершится в 2028 году. В соответствии с установленным графиком, итоговый возраст выхода на пенсию составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, и эти параметры остаются неизменными.

Напомним, что по данным официальной статистики в Башкирии средний размер пенсии по старости в 2025 году превысил 23 тыс. рублей. При этом региональные органы социальной защиты отмечали дальнейший рост показателя по мере проведения индексаций в течение года.

Кроме того, в федеральных заявлениях уточнялось, что очередная индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров запланирована на 2026 год. Ожидается, что она будет проходить в несколько этапов для различных категорий получателей и должна опережать прогнозируемый уровень инфляции.