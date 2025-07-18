В Госдуме прозвучала инициатива об упразднении статуса самозанятых. По мнению автора предложения, этот режим используется для уклонения от налогов и подмены трудовых отношений, нанося ущерб бюджету

Режим самозанятости, ставший для миллионов россиян способом легально вести свое дело, может быть ликвидирован. С громкой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, пишет издание «Клерк».

По его мнению, этот специальный налоговый режим мешает борьбе с теневой занятостью и снижает доходы бюджета. Депутат утверждает, что многие работодатели вместо официального трудоустройства привлекают самозанятых, чтобы экономить на налогах и страховых взносах.

«Не надо было безработных квалифицировать как самозанятых. Ни в одной стране мира никаких самозанятых нет», — заявил Арефьев.

Политик считает, что введение этого статуса привело к тому, что государство недополучает НДФЛ и страховые взносы, легализуя теневой сектор без должной социальной ответственности.

На данный момент это лишь заявление одного депутата, а не официальный законопроект. Однако оно прозвучало на фоне заявлений о необходимости «жесткой экономии» бюджета и усиления борьбы с теневыми доходами.

Эксперимент по введению налога на профессиональный доход (НПД) стартовал в 2019 году и должен продлиться до конца 2028 года. Он оказался чрезвычайно востребованным: по данным ФНС на июль 2025 года, в России зарегистрировано уже более 9 миллионов самозанятых.