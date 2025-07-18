В Госдуме прозвучала инициатива об упразднении статуса самозанятых. По мнению автора предложения, этот режим используется для уклонения от налогов и подмены трудовых отношений, нанося ущерб бюджету ©Imagen
Режим самозанятости, ставший для миллионов россиян способом легально вести свое дело, может быть ликвидирован. С громкой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, пишет издание «Клерк».
По его мнению, этот специальный налоговый режим мешает борьбе с теневой занятостью и снижает доходы бюджета. Депутат утверждает, что многие работодатели вместо официального трудоустройства привлекают самозанятых, чтобы экономить на налогах и страховых взносах.
«Не надо было безработных квалифицировать как самозанятых. Ни в одной стране мира никаких самозанятых нет», — заявил Арефьев.
Политик считает, что введение этого статуса привело к тому, что государство недополучает НДФЛ и страховые взносы, легализуя теневой сектор без должной социальной ответственности.
На данный момент это лишь заявление одного депутата, а не официальный законопроект. Однако оно прозвучало на фоне заявлений о необходимости «жесткой экономии» бюджета и усиления борьбы с теневыми доходами.
- Это предложение примут? Самозанятость действительно отменят?
Пока это маловероятно. Инициатива исходит от одного депутата и не является законопроектом. Режим самозанятости закреплён в федеральном законе до конца 2028 года, и в нём прописан запрет на ухудшение условий для плательщиков (повышение ставок или снижение лимита дохода) в течение всего срока эксперимента. Кроме того, по данным Счётной палаты, в первые же годы режим доказал свою эффективность, выведя из «серой зоны» сотни тысяч человек.
- Почему депутат считает самозанятых безработными?
Николай Арефьев утверждает, что введение самозанятости было способом искусственно снизить официальные цифры по безработице. По его словам, из 30 миллионов неофициально занятых часть просто переквалифицировали в самозанятых, но суть проблемы — отсутствие стабильной работы с соцгарантиями — не изменилась.
- Какие еще изменения ждут самозанятых в 2025 году?
Даже если режим не отменят, самозанятых ждёт ряд нововведений:
- Отчётность в Росстат. С 2025 года самозанятые (кроме ИП на НПД) должны будут предоставлять данные о своей деятельности в Росстат. Пока механизм не утверждён, и данные передаются автоматически от ФНС, но в будущем это может потребовать от них отдельных действий.
- Новые запреты. Расширяется список товаров, подлежащих обязательной маркировке, которые самозанятым продавать запрещено. С 1 марта 2025 года в него могут войти детская одежда, косметика, игрушки, стройматериалы и другие категории.
- Ужесточение контроля. С 1 января 2025 года заработает реестр недобросовестных работодателей, которые подменяют трудовые договоры договорами с самозанятыми.
- Зачем вообще понадобилось отменять режим, который вывел из «серой зоны» миллионы людей?
Основной аргумент автора инициативы, депутата Николая Арефьева, заключается в том, что режим самозанятости — это способ замаскировать реальную безработицу. По его мнению, в стране как было около 30 миллионов человек без официальной работы, так и осталось, просто часть из них теперь называют самозанятыми. Эта позиция прямо противоречит данным Счётной палаты, которая признала эксперимент успешным. Только за первый год введения режима из «серой зоны» вышли почти 400 тысяч человек, 85% из которых ранее вообще не декларировали доходы, что принесло в бюджет более 1 миллиарда рублей.
- Самозанятые же не платят взносы на пенсию и больничные. Может, в этом основная проблема?
Отчасти. Обязательных отчислений на пенсию и социальное страхование у самозанятых нет, что и вызывает критику. Однако у них есть возможность делать это добровольно. Например, чтобы копить пенсионный стаж, в 2025 году самозанятый может уплатить в Социальный фонд добровольный взнос в размере 59 241,6 рубля. Более того, сейчас обсуждается инициатива, которая позволит самозанятым заключать с фондом договор и на социальное страхование, чтобы в будущем иметь возможность получать оплачиваемый больничный.
- Если отмена маловероятна, может, режим ждут другие серьезные изменения, например, повышение лимита дохода?
Да, и это более реальный сценарий. Пока годовой лимит дохода для самозанятых составляет 2,4 млн рублей, но в Госдуме уже находится на рассмотрении законопроект о его постепенном увеличении. План выглядит так:
в 2025 году — до 3,6 млн рублей;
в 2026 году — до 3,8 млн рублей;
в 2027 году — до 4 млн рублей;
в 2028 году — до 4,2 млн рублей.
Необходимость повышения объясняют высокой инфляцией, которая с 2019 года составила более 50%. При этом обсуждается и введение своего рода «налога на роскошь»: доход, превышающий старый лимит в 2,4 млн рублей, может дополнительно облагаться 1% налога.
- Что будет, если работодатель заставляет оформляться самозанятым вместо трудового договора, чтобы сэкономить на налогах?
Именно эта проблема является одной из главных претензий к режиму. Однако для борьбы с ней предлагается не отмена самозанятости, а другие механизмы. С 1 января 2025 года в России должен заработать специальный реестр недобросовестных работодателей. В него будут вносить компании, которые систематически подменяют трудовые отношения договорами с самозанятыми, чтобы уклониться от уплаты налогов и страховых взносов. Попадание в такой «чёрный список» грозит бизнесу серьёзными проверками и штрафами.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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