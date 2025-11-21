0
3 часа
Новости

В Госдуме вновь обсуждают введение 13-й пенсии перед Новым годом

Сергей Миронов снова предлагает сделать 13-ю пенсию ежегодной новогодней выплатой, но решение о допподдержке пенсионеров пока не принято.
монеты на кошельке
©Ньюс-Баш

ТАСС сообщает, что в России вновь обсуждают идею ежегодной 13-й пенсии, которую предлагают перечислять пенсионерам в конце года перед новогодними праздниками. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов, заявив, что его фракция в ближайшее время снова внесёт соответствующий законопроект.

Содержание
  1. Причины инициативы — инфляция и повседневные расходы
  2. История вопроса — повторные попытки законопроекта
  3. Кому предлагают выплату и в каком размере
  4. Текущий статус инициативы — пока решение не принято
  5. История аналогичных инициатив — выплата к декабрю и другие варианты
  6. Действующие меры поддержки для пенсионеров

Причины инициативы — инфляция и повседневные расходы

По словам Миронова, действующие пенсии на фоне высокой инфляции остаются низкими, значительная часть дохода уходит на оплату ЖКХ и покупку лекарств, а на продукты и праздник часто почти ничего не остаётся. Политик считает, что новогодняя допвыплата помогла бы пожилым людям накрыть полноценный стол и подготовить подарки детям и внукам, а также стала бы формой благодарности старшему поколению.

История вопроса — повторные попытки законопроекта

Депутат напомнил, что его партия добивается введения 13-й пенсии уже много лет и впервые внесла подобное предложение ещё в 2013 году. Тогда расходы на реализацию инициативы оценивали примерно в 120 млрд рублей, а в одном из вариантов законопроекта 2021 года авторы говорили уже о 654,8 млрд рублей в год.

Кому предлагают выплату и в каком размере

Сейчас сторонники идеи предлагают выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам — как работающим, так и неработающим, по аналогии с годовым бонусом у сотрудников некоторых компаний. В большинстве предложений дополнительная сумма должна соответствовать размеру обычной ежемесячной пенсии конкретного человека, чтобы поддержка была ощутимой для каждого получателя.

Текущий статус инициативы — пока решение не принято

В то же время аналитические обзоры напоминают, что пока речь идёт только о законодательной инициативе, а утверждённого решения государства нет. По данным профильных изданий, на момент обсуждения законопроект о 13-й пенсии отсутствует в повестке Госдумы, утверждённый бюджет уже сверстан, а официального указа о новой выплате не публиковали, поэтому в 2025 году пенсионерам, по оценкам экспертов, вряд ли стоит ожидать такую доплату.

История аналогичных инициатив — выплата к декабрю и другие варианты

Похожая тема уже поднималась и ранее: осенью 2024 года Миронов направлял премьеру Михаилу Мишустину предложение о введении 13-й пенсии, а публично эту идею он продвигает как минимум с 2022 года. В ЛДПР в 2023 году обсуждали альтернативный вариант — выплачивать дополнительную пенсию не под Новый год, а в день рождения каждого пенсионера, однако тот законопроект также не получил развития.

Как писало News-Bash, в конце 2023 года в Госдуму уже вносили проект о единовременной выплате пенсионерам 20 000 рублей, которую в медиа тогда также называли 13-й пенсией, планировалось перечислить её в декабре перед Новым годом. Документ предполагал автоматическое начисление суммы вместе с обычной пенсией, но в итоге инициатива так и осталась на стадии обсуждения и официально принята не была.

Действующие меры поддержки для пенсионеров

Сейчас пожилые россияне продолжают получать поддержку через действующую систему доплат и надбавок, включая фиксированное увеличение выплаты после 80 лет, компенсации по уходу и региональные льготы на проезд и оплату коммунальных услуг.

При этом эксперты напоминают, что вопрос о превращении 13-й пенсии в ежегодную практику напрямую зависит от состояния экономики и возможностей федерального бюджета. Пока обсуждение ведут в основном представители отдельных партий и профильные политики, а окончательное решение будет за правительством и парламентским большинством, которое определит, появится ли у пенсионеров новый новогодний бонус или государство ограничится уже существующими индексациями и доплатами.

Похожие записи
0
19.11.2025
Семья

Родителям трёх и более детей готовят сюрприз: выплаты в декрете хотят поднять до 100%

женщина с коляской
Российские семьи с тремя и более детьми могут получить право на декретный отпуск с выплатой до 100% от среднего заработка. Соответствующий законопроект, направленный на усиление поддержки многодетности, разрабатывается в Государственной думе.
0
19.11.2025
Семья

В России появится новая выплата для беременных: деньги начнут давать задолго до декрета

беременная женина сидит на подоконнике
Будущие родители в России могут получить новый вид государственной поддержки — целевой сертификат для покрытия расходов на ведение беременности. Соответствующая инициатива от группы депутатов Государственной
0
19.11.2025
Новости

Уфа заказала новогодние украшения на 18,6 млн рублей у исправительной колонии

новогодний городок в уфе
Власти Уфы направят 18,6 миллиона рублей из городского бюджета на закупку 11 новых световых арт-объектов для праздничного оформления столицы к 2026 году. Контракт на производство конструкций как с единственным
0
16.11.2025
Новости

Депутат Госдумы объяснила, как законно увеличить пенсию в два раза

деньги под кошельком
Россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей страховой пенсии по старости, если воспользуются правом на отложенный выход на пенсию. Светлана Бессараб, член комитета Государственной думы по труду
0
13.11.2025
Новости

«Сухой закон» на Новый год в Башкирии: почему власти считают, что запрет приведёт к росту смертей, а не к трезвости

бутылки с алкоголем
Власти Башкирии раскритиковали идею полного запрета продажи алкоголя на Новый год. Узнайте, почему эксперты считают, что это приведет к росту суррогата и отравлений.
0
12.11.2025
Семья

Россиянам назвали единственный способ для молодой семьи купить квартиру: «Ничего придумывать не надо»

ключи от квартиры лежат на деньгах
Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала новые ставки по семейной ипотеке. Вместо сложных схем она предлагает улучшить старую и проверенную программу «Молодая семья».
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.