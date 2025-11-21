В Госдуме вновь обсуждают введение 13-й пенсии перед Новым годом

Сергей Миронов снова предлагает сделать 13-ю пенсию ежегодной новогодней выплатой, но решение о допподдержке пенсионеров пока не принято.

ТАСС сообщает, что в России вновь обсуждают идею ежегодной 13-й пенсии, которую предлагают перечислять пенсионерам в конце года перед новогодними праздниками. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов, заявив, что его фракция в ближайшее время снова внесёт соответствующий законопроект.

Причины инициативы — инфляция и повседневные расходы

По словам Миронова, действующие пенсии на фоне высокой инфляции остаются низкими, значительная часть дохода уходит на оплату ЖКХ и покупку лекарств, а на продукты и праздник часто почти ничего не остаётся. Политик считает, что новогодняя допвыплата помогла бы пожилым людям накрыть полноценный стол и подготовить подарки детям и внукам, а также стала бы формой благодарности старшему поколению.

История вопроса — повторные попытки законопроекта

Депутат напомнил, что его партия добивается введения 13-й пенсии уже много лет и впервые внесла подобное предложение ещё в 2013 году. Тогда расходы на реализацию инициативы оценивали примерно в 120 млрд рублей, а в одном из вариантов законопроекта 2021 года авторы говорили уже о 654,8 млрд рублей в год.

Кому предлагают выплату и в каком размере

Сейчас сторонники идеи предлагают выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам — как работающим, так и неработающим, по аналогии с годовым бонусом у сотрудников некоторых компаний. В большинстве предложений дополнительная сумма должна соответствовать размеру обычной ежемесячной пенсии конкретного человека, чтобы поддержка была ощутимой для каждого получателя.

Текущий статус инициативы — пока решение не принято

В то же время аналитические обзоры напоминают, что пока речь идёт только о законодательной инициативе, а утверждённого решения государства нет. По данным профильных изданий, на момент обсуждения законопроект о 13-й пенсии отсутствует в повестке Госдумы, утверждённый бюджет уже сверстан, а официального указа о новой выплате не публиковали, поэтому в 2025 году пенсионерам, по оценкам экспертов, вряд ли стоит ожидать такую доплату.

История аналогичных инициатив — выплата к декабрю и другие варианты

Похожая тема уже поднималась и ранее: осенью 2024 года Миронов направлял премьеру Михаилу Мишустину предложение о введении 13-й пенсии, а публично эту идею он продвигает как минимум с 2022 года. В ЛДПР в 2023 году обсуждали альтернативный вариант — выплачивать дополнительную пенсию не под Новый год, а в день рождения каждого пенсионера, однако тот законопроект также не получил развития.

Как писало News-Bash, в конце 2023 года в Госдуму уже вносили проект о единовременной выплате пенсионерам 20 000 рублей, которую в медиа тогда также называли 13-й пенсией, планировалось перечислить её в декабре перед Новым годом. Документ предполагал автоматическое начисление суммы вместе с обычной пенсией, но в итоге инициатива так и осталась на стадии обсуждения и официально принята не была.

Действующие меры поддержки для пенсионеров

Сейчас пожилые россияне продолжают получать поддержку через действующую систему доплат и надбавок, включая фиксированное увеличение выплаты после 80 лет, компенсации по уходу и региональные льготы на проезд и оплату коммунальных услуг.

При этом эксперты напоминают, что вопрос о превращении 13-й пенсии в ежегодную практику напрямую зависит от состояния экономики и возможностей федерального бюджета. Пока обсуждение ведут в основном представители отдельных партий и профильные политики, а окончательное решение будет за правительством и парламентским большинством, которое определит, появится ли у пенсионеров новый новогодний бонус или государство ограничится уже существующими индексациями и доплатами.