Главная » Новости
383

В Госдуме в очередной раз предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

В Госдуме снова заговорили о 13-й пенсии. Инициатор — Сергей Миронов. Он хочет, чтобы под Новый год у пенсионеров были деньги на подарки внукам и праздничный стол.
рука пожилого человека
© Imagen

Пенсионеры смогут накрыть достойный праздничный стол и купить подарки внукам — именно на это, по задумке, должна пойти гипотетическая 13-я пенсия. С таким заявлением, как передаёт ТАСС, выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Политик убеждён, что введение такой выплаты было бы справедливым и правильным решением. По его словам, многим пожилым людям сейчас финансово тяжело, а денег едва хватает на самое необходимое — молоко и хлеб.

Дополнительную выплату предлагают сделать по аналогии с 13-й зарплатой. Это поощрительный бонус, который в некоторых организациях выдают сотрудникам по итогам года. Пенсионерам же деньги предлагают перечислять в канун Нового года.

Господин Миронов отметил, что его партия уже давно продвигает эту идею. К ней понемногу начинают присоединяться и другие фракции, однако большинство депутатов Госдумы пока не поддерживают идею предновогоднего бонуса для пенсионеров.

На самом деле идея для стен парламента далеко не новая. Осенью 2024 года Миронов уже направлял похожее предложение на имя премьера Михаила Мишустина, а впервые громко озвучивал его ещё в 2022 году.

Более того, ранее с альтернативной идеей выступали и в ЛДПР. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в 2023 году предлагал выплачивать 13-ю пенсию, но не всем сразу под Новый год, а каждому пенсионеру персонально — в его день рождения.

Часто задаваемые вопросы
Каким может быть предполагаемый размер "13-й пенсии"?
Наиболее вероятный вариант — выплата будет равна сумме ежемесячной пенсии, которую получает гражданин. Например, если пенсия составляет 20 000 рублей, то и "13-я пенсия" составит 20 000 рублей. Впрочем, эксперты допускают и другие варианты: это может быть фиксированная для всех сумма, либо ее размер может зависеть от общего дохода пенсионера.
Почему эту инициативу до сих пор не приняли?
Основные причины отклонения предыдущих версий законопроекта — юридические недочеты и отсутствие необходимых средств в федеральном бюджете, так как подобные расходы не были запланированы.
Какие реальные доплаты и повышения пенсий ждут пенсионеров в 2025 году?
Несмотря на то что "13-я пенсия" пока остается законопроектом, для пенсионеров в 2025 году предусмотрен ряд других доплат:

При достижении 80 лет или получении I группы инвалидности: Фиксированная выплата к пенсии удваивается. В 2025 году размер доплаты составляет 8 907,7 рубля.

Компенсация по уходу: С 2025 года введена автоматическая выплата в размере 1 314 рублей пенсионерам старше 80 лет или инвалидам I группы, нуждающимся в уходе.

Доплаты за стаж: Предусмотрены надбавки за длительный трудовой стаж, а также за работу в сельской местности или в районах Крайнего Севера.

Региональные льготы: В некоторых регионах, например, в Москве и Санкт-Петербурге, действуют дополнительные местные льготы, такие как компенсация на проезд и оплату ЖКУ.
Есть ли риски, связанные с обсуждением "13-й пенсии"?
Да, эксперты предупреждают о росте активности мошенников. На фоне новостей о возможной выплате они создают фейковые сайты и распространяют ложную информацию с целью получения доступа к личным данным и банковским счетам пенсионеров. Важно помнить, что на сегодняшний день никаких официальных решений о выплате "13-й пенсии" нет.
Госдума пенсия
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.