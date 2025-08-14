В Госдуме в очередной раз предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

В Госдуме снова заговорили о 13-й пенсии. Инициатор — Сергей Миронов. Он хочет, чтобы под Новый год у пенсионеров были деньги на подарки внукам и праздничный стол.

Пенсионеры смогут накрыть достойный праздничный стол и купить подарки внукам — именно на это, по задумке, должна пойти гипотетическая 13-я пенсия. С таким заявлением, как передаёт ТАСС, выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Политик убеждён, что введение такой выплаты было бы справедливым и правильным решением. По его словам, многим пожилым людям сейчас финансово тяжело, а денег едва хватает на самое необходимое — молоко и хлеб.

Дополнительную выплату предлагают сделать по аналогии с 13-й зарплатой. Это поощрительный бонус, который в некоторых организациях выдают сотрудникам по итогам года. Пенсионерам же деньги предлагают перечислять в канун Нового года.

Господин Миронов отметил, что его партия уже давно продвигает эту идею. К ней понемногу начинают присоединяться и другие фракции, однако большинство депутатов Госдумы пока не поддерживают идею предновогоднего бонуса для пенсионеров.

На самом деле идея для стен парламента далеко не новая. Осенью 2024 года Миронов уже направлял похожее предложение на имя премьера Михаила Мишустина, а впервые громко озвучивал его ещё в 2022 году.

Более того, ранее с альтернативной идеей выступали и в ЛДПР. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в 2023 году предлагал выплачивать 13-ю пенсию, но не всем сразу под Новый год, а каждому пенсионеру персонально — в его день рождения.