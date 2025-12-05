В Госдуме призвали установить минимальный размер пенсии в 50 тысяч рублей

Парламентарии направили официальное обращение главе пенсионного ведомства с предложением кратно увеличить размер страховых выплат для пожилых граждан.

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков получил официальное письмо от представителей фракции «Справедливая Россия — За правду» с предложением реформировать систему выплат. Авторы документа, депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова, выступили с инициативой пересмотреть размер минимальной страховой пенсии по старости.

Парламентарии предлагают законодательно закрепить нижнюю границу выплат на уровне 50 тысяч рублей. По мнению авторов обращения, действующие нормы не соответствуют реальным экономическим условиям и потребностям граждан в качественном питании и медицинском обслуживании.

В пояснительной части указывается на диспропорцию в текущих начислениях. Сейчас минимальная страховая пенсия составляет порядка 13,3 тысячи рублей, что ниже федерального прожиточного минимума пенсионера, установленного на уровне 15,2 тысячи рублей. Депутаты настаивают на существенном повышении этой планки.

В Башкирии по данным на начало 2025 года, средний размер пенсии неработающих граждан в республике составил 24 тысячи рублей. Работающие пенсионеры получают в среднем 20,9 тысячи рублей.

Ранее, 1 января 2025 года, в России прошла плановая индексация выплат на 7,3%. В результате перерасчета фиксированная часть пенсии была установлена в размере 8 728 рублей, а стоимость одного пенсионного балла увеличилась до 142 рублей.