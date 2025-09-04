В Госдуме предложили запретить деятельность коллекторских агентств в России

В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий назвал их «полукриминальным бизнесом», который пора ликвидировать.

Коллекторский бизнес в России, похоже, доживает последние дни. Как сообщает «Газета.Ru», в Госдуме прозвучало радикальное предложение — полностью запретить деятельность агентств по взысканию долгов. С такой громкой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Политик заявил, что этот институт в стране не прижился и превратился в настоящий «полукриминальный бизнес». По его словам, россияне, и жители Башкирии в том числе, погрязли в долгах, занимая деньги на самое необходимое: еду, лекарства и сборы детей в школу.

Слуцкий считает, что в работе коллекторов нет никакой нужды. Он обрисовал мрачную картину: человек вкалывает на нескольких работах, но весь его доход уходит на погашение займов «разжиревшим кредиторам». Это не жизнь, а настоящая кабала, которая лишает людей будущего, — так можно передать суть его эмоционального выступления.

Парламентарий утверждает, что к концу лета 2025 года долговые обязательства имели почти 50% граждан страны. Эта цифра стала для него одним из ключевых аргументов в пользу ликвидации коллекторской деятельности как явления.

Это не первая попытка ЛДПР ограничить аппетиты взыскателей. Ранее партия уже вносила законопроекты о запрете передачи коллекторам долгов по микрозаймам и ЖКХ.

Статистика подтверждает серьёзность проблемы. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), к началу 2025 года средний размер просроченного долга перед банками достиг 185 тысяч рублей, увеличившись за год на 26%. При этом, согласно исследованию финансового маркетплейса «Выберу.ру», каждый пятый заёмщик в 2025 году имел просрочку платежей более чем на 30 дней.

В то же время, как сообщает Forbes со ссылкой на данные БКИ «Скоринг бюро», задолженность россиян по кредитным картам с просрочкой свыше 90 дней на конец мая 2025 года превысила 575,9 млрд рублей. Годом ранее этот показатель был на 150 млрд меньше.