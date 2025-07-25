В Госдуме предложили выплачивать родителям по 17 тысяч рублей на сборы в школу

В Госдуме снова предложили выплачивать семьям по 17 тысяч рублей на сборы ребёнка в школу. Инициатива уже получала отказ, но депутаты не сдаются

Депутатский корпус снова обратился в правительство с идеей помочь родителям перед 1 сентября. Как стало известно из думских кулуаров, главы трёх комитетов — Ярослав Нилов, Нина Останина и Яна Лантратова — подготовили законопроект о разовой выплате на каждого школьника, пишет издание Ирсити.

Парламентарии предлагают выдавать одному из родителей сумму, равную прожиточному минимуму на ребёнка, а это 17 201 рубль. Деньги, по их задумке, должны получать семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также студенты-инвалиды до 23 лет, обучающиеся по школьной программе. Условие одно — российское гражданство.

Логика инициативы проста. Собрать чадо в школу — финансовое бремя. Цены на форму, рюкзаки и канцелярию с каждым годом повышаются. Авторы законопроекта считают, что такая поддержка поможет семьям не влезать в долги.

Эта предложение звучит в стенах Госдумы не впервые. Подобные законопроекты отклонялись уже несколько раз — в 2022, 2023 и 2024 годах. Правительство раз за разом отвечает отказом, ссылаясь на политику «адресной поддержки». Мол, помогать нужно только тем, кто действительно нуждается, а не всем подряд.

Нина Останина, одна из авторов, сетует, что ежегодно получает отказ. В правительстве кивают на уже существующие меры: маткапитал и единое пособие. Однако, по её словам, маткапитал — это помощь только на первых двух детей, а единое пособие из-за хитрых критериев получают лишь 38% семей.