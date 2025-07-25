В Госдуме предложили выплачивать родителям по 17 тысяч рублей на сборы в школу

В Госдуме снова предложили выплачивать семьям по 17 тысяч рублей на сборы ребёнка в школу. Инициатива уже получала отказ, но депутаты не сдаются ©news-bash
Депутатский корпус снова обратился в правительство с идеей помочь родителям перед 1 сентября. Как стало известно из думских кулуаров, главы трёх комитетов — Ярослав Нилов, Нина Останина и Яна Лантратова — подготовили законопроект о разовой выплате на каждого школьника, пишет издание Ирсити.
Парламентарии предлагают выдавать одному из родителей сумму, равную прожиточному минимуму на ребёнка, а это 17 201 рубль. Деньги, по их задумке, должны получать семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также студенты-инвалиды до 23 лет, обучающиеся по школьной программе. Условие одно — российское гражданство.
Логика инициативы проста. Собрать чадо в школу — финансовое бремя. Цены на форму, рюкзаки и канцелярию с каждым годом повышаются. Авторы законопроекта считают, что такая поддержка поможет семьям не влезать в долги.
Эта предложение звучит в стенах Госдумы не впервые. Подобные законопроекты отклонялись уже несколько раз — в 2022, 2023 и 2024 годах. Правительство раз за разом отвечает отказом, ссылаясь на политику «адресной поддержки». Мол, помогать нужно только тем, кто действительно нуждается, а не всем подряд.
Нина Останина, одна из авторов, сетует, что ежегодно получает отказ. В правительстве кивают на уже существующие меры: маткапитал и единое пособие. Однако, по её словам, маткапитал — это помощь только на первых двух детей, а единое пособие из-за хитрых критериев получают лишь 38% семей.
- Подобная выплата когда-нибудь уже была?
Да, но в другом формате и по другому поводу. Массовая единовременная выплата в размере 10 000 рублей на каждого школьника была в 2021 году. Тогда это была антикризисная мера поддержки семей в разгар пандемии. С тех пор депутаты пытаются сделать подобную выплату ежегодной, но безуспешно. В 2025 году никаких федеральных выплат к школе не запланировано.
- Почему правительство против? Разве это не хорошая помощь семьям?
Главный аргумент правительства — необходимость адресной поддержки. Чиновники считают, что помогать нужно только тем, кто действительно в этом нуждается (например, малоимущим или многодетным), а не всем семьям подряд. По их мнению, для этого уже существуют другие инструменты, такие как единое пособие для семей с низкими доходами. Новая же выплата не предполагает учёта доходов семьи.
- А есть ли вообще какие-то выплаты на сборы в школу?
Да, но не на федеральном, а на региональном уровне. Многие субъекты РФ имеют собственные программы поддержки, которые финансируются из местных бюджетов. Однако условия и суммы сильно различаются:
В Алтайском крае многодетным семьям выдают школьные наборы или выплачивают 5000–7500 рублей.
В Московской области многодетным семьям положено 3000 рублей, а если семья ещё и малоимущая — 10 000 рублей.
В Тюменской области многодетные семьи с низким доходом могут получить выплату, равную прожиточному минимуму — 17 201 рубль.
В Санкт-Петербурге многодетным выплачивают деньги на покупку школьной формы.
- Кто является инициатором законопроекта? Это какая-то одна партия?
Нет, и это важный момент. Инициатива является межфракционной, что придаёт ей политический вес. Среди авторов — главы трёх разных комитетов Госдумы: Ярослав Нилов (ЛДПР), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»). Это показывает, что идея пользуется поддержкой у разных политических сил.
- Если закон примут, когда можно ждать денег?
Авторы законопроекта предлагают сделать выплату ежегодной. Если инициатива будет одобрена, деньги, скорее всего, будут перечислять в августе, чтобы у родителей было время на покупки перед 1 сентября. Однако на данный момент это лишь законопроект, направленный на заключение в правительство, и никаких гарантий его принятия нет.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.