В Госдуме предложили возвращать деньги за платное лечение вместо ОМС

Если в поликлинике нет врача или очередь на год вперёд, а вы пошли в платную — государство вернёт деньги. Такую идею депутаты отправили в Минздрав.
Россиянам могут начать возвращать деньги за походы в частные клиники. С такой инициативой, как сообщает РИА Новости, выступили депутаты из «Справедливой России», направив обращение главе Минздрава Михаилу Мурашко.
Идею продвигают лидер партии Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. По их словам, люди часто не могут получить бесплатную помощь: то доктора нет на месте, то оборудование сломано. Иногда за нужной процедурой приходится ехать в другой регион или месяцами стоять в очереди, чего состояние здоровья просто не позволяет.
Депутаты считают, что поход в частную клинику в таких условиях — мера вынужденная, а не свободный выбор пациента. Человек ждёт бесплатного МРТ или анализов, а их сделать невозможно. В итоге он платит из своего кармана, чтобы не терять драгоценное время, особенно при серьёзных диагнозах.
Предлагаемый механизм прост: если услуга, положенная по полису ОМС, была недоступна, гражданин имеет право на компенсацию. Возмещать, правда, будут не всю потраченную сумму, а лишь в пределах тех тарифов, что уже заложены в систему обязательного медстрахования.
Предполагается, что поправки внесут в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан». Депутаты предлагают дать россиянам ровно год на то, чтобы обратиться за компенсацией с момента оплаты услуг в частной клинике.
При этом сам порядок выплат ещё предстоит разработать. Авторы идеи считают, что определять все условия, перечень документов и сроки рассмотрения заявлений должно будет правительство России.
Как именно предлагается доказывать, что бесплатная помощь была недоступна? Определен ли уже механизм?
На данный момент конкретный механизм не определен. Авторы инициативы предлагают, чтобы порядок возмещения средств устанавливало Правительство РФ. Именно правительству предстоит определить, при каких условиях человек сможет получить компенсацию, как ему нужно будет подтверждать невозможность получения бесплатной помощи, какие документы собирать и в какие сроки будет рассматриваться заявление. В качестве одного из предложений озвучено возможное ограничение срока обращения за компенсацией одним годом.
Означает ли это, что можно будет компенсировать абсолютно любую платную услугу?
Нет, речь идет не о любых платных услугах. Инициатива предполагает возмещение расходов только на те медицинские услуги, которые входят в территориальную программу государственных гарантий, то есть в перечень того, что должно предоставляться бесплатно по полису ОМС. Кроме того, компенсация будет выплачиваться в пределах сумм, которые уже заложены на эти услуги в системе ОМС, а не по коммерческим расценкам частных клиник.
Какова позиция судов по вопросу оплаты услуг, которые должны быть бесплатными по ОМС?
Судебная практика по этому вопросу довольно разнообразна. Конституционный суд признает право пациента выбрать платную медицинскую услугу, если, по мнению врача, она является предпочтительной для минимизации последствий заболевания или травмы. В то же время Верховный суд уточнил, что само по себе платное оказание услуг, входящих в ОМС, не является нарушением. Нарушением считается ситуация, когда клиника не информирует пациента или предоставляет неточную информацию о его праве получить ту же помощь бесплатно по полису ОМС.
Можно ли уже сейчас как-то вернуть деньги за платное лечение?
Да, в России уже существует механизм частичного возврата средств, потраченных на лечение, — это социальный налоговый вычет по НДФЛ. Однако это не прямая компенсация от государства, а возврат уплаченного налога. Новая инициатива предлагает именно механизм прямого возмещения расходов из системы ОМС, что является принципиально иным подходом.