В Госдуме предложили возвращать деньги за платное лечение вместо ОМС

Если в поликлинике нет врача или очередь на год вперёд, а вы пошли в платную — государство вернёт деньги. Такую идею депутаты отправили в Минздрав.

Россиянам могут начать возвращать деньги за походы в частные клиники. С такой инициативой, как сообщает РИА Новости, выступили депутаты из «Справедливой России», направив обращение главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Идею продвигают лидер партии Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. По их словам, люди часто не могут получить бесплатную помощь: то доктора нет на месте, то оборудование сломано. Иногда за нужной процедурой приходится ехать в другой регион или месяцами стоять в очереди, чего состояние здоровья просто не позволяет.

Депутаты считают, что поход в частную клинику в таких условиях — мера вынужденная, а не свободный выбор пациента. Человек ждёт бесплатного МРТ или анализов, а их сделать невозможно. В итоге он платит из своего кармана, чтобы не терять драгоценное время, особенно при серьёзных диагнозах.

Предлагаемый механизм прост: если услуга, положенная по полису ОМС, была недоступна, гражданин имеет право на компенсацию. Возмещать, правда, будут не всю потраченную сумму, а лишь в пределах тех тарифов, что уже заложены в систему обязательного медстрахования.

Предполагается, что поправки внесут в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан». Депутаты предлагают дать россиянам ровно год на то, чтобы обратиться за компенсацией с момента оплаты услуг в частной клинике.

При этом сам порядок выплат ещё предстоит разработать. Авторы идеи считают, что определять все условия, перечень документов и сроки рассмотрения заявлений должно будет правительство России.