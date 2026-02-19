0
В Госдуме предложили ужесточить уголовное наказание за нападение на врачей

Парламентарии внесли законопроект о защите медработников. В Башкирии за неполный 2025 год зафиксировали 9 нападений на врачей при исполнении.
Депутаты Госдумы предложили внести поправки в Уголовный кодекс и приравнять нападение на медиков к насилию над представителями власти. В случае принятия законопроект усилит ответственность за нападения на врачей и фельдшеров скорой помощи вплоть до реальных тюремных сроков. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Реальные сроки за нападение на бригады скорой и врачей

Авторы поправок хотят признать нападение на медработника при исполнении отягчающим обстоятельством. Сейчас виновные нередко получают административные штрафы за мелкое хулиганство.

Новый статус медиков позволит судам квалифицировать удары и угрозы как более тяжкие составы преступлений. Это касается ситуаций в кабинетах больниц, поликлиниках и на вызовах скорой помощи. Если поправки примут, ответственность за насилие над врачом может стать сопоставимой с наказанием за нападение на полицейского при исполнении.

Статистика нападений на медиков в Башкирии за 2025 год

Вопрос насилия над врачами актуален и для региона. По данным республиканского профсоюза работников здравоохранения, за период с января по сентябрь 2025 года в Башкирии зафиксировали 9 нападений на медиков. Инциденты происходят прямо на рабочих местах.

По данным профсоюза, число происшествий растёт: за весь 2024 год в республике произошло 14 нападений, а в 2023 году — 11 случаев.

Сколько медиков получили страховку после конфликтов с пациентами

В 2025 году страховые выплаты за вред здоровью, полученный на работе, оформили 17 сотрудников здравоохранения Башкирии.

Нападения мешают медикам оказывать помощь. Атаки на бригады скорой задерживают выезды к другим пациентам, в том числе в экстренных случаях. Ужесточение закона направлено на снижение числа подобных инцидентов и повышение безопасности медиков.

Предыстория закона о защите медицинских работников

Вопрос безопасности врачей обсуждают на законодательном уровне уже несколько лет. Ранее были введены нормы ответственности за воспрепятствование работе медиков, но практика показала, что этого оказалось недостаточно.

